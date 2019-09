Hrvat tvrdi: Promijenili su mi izbor, nisam glasao za Messija

Hrvatski trenerski stručnjak i izbornik Sudana Zdravko Logarušić tvrdi da mu je Fifa promijenila glasove u izboru za najboljeg igrača svijeta!

Logarušić je objavio fotografiju na kojoj se jasno vidi da je na prvo mjesto stavio Mohameda Salaha i dao Egipćaninu pet golova, tri je boda dao Sadiju Maneu, a jedan Kylianu Mbappéu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Međutim, u konačnom popisu glasove koje je Fifa nakon izbora objavila na svojoj službenoj stranici stoji da je Logarušić glasovao za Messija kao najboljeg, Van Dijka i Manea.

- Fotografirao sam papir koji sam potpisao s tajnikom Sudanskog nogometnog saveza. Ne znam što se dalje dogodilo - prenosi Logarušićeve riječi portal Al Arabya. Ubrzo nakon izjava na Twitteru se pojavila i fotografija papira na kojem se vide glasovi koji su određeni baš kao što je i naveo u svojoj izjavi, a na dnu je i njegov potpis.

Sudan's Head Couch Zdravko Logarušić accused FIFA of changing his votes on The Best award, as they changed his vote for Salah, Mane, Mbappe, to Messi, Van Dijk, Mane. Probably happens to quite a few people but they don’t notice. @FIFAcom? pic.twitter.com/PKUOgMxM5o