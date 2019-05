Hrvat u Moskvi: Stalno letimo sa Šeremetjeva, ovo je strašno

Rusija je i dalje u šoku, glavna vijest svih tamošnjih medija je velika nesreća koja se u nedjelju dogodila u zračnoj luci Šeremetjevo. Zrakoplov ruske tvrtke Aeroflot dvaput se odbio od piste pokušavajući sletjeti, ubrzo su mu se zapalili motori i stražnji kraj, pa je došlo do velike tragedije u kojoj je poginulo 40 putnika i jedan član posade.

Što se točno dogodilo na letu SU 1492 pokazat će velika istraga, no ova je tragedija zabrinula rusku javnosti, kao i brojne stanovnike Moskve. A među njima se nalazi i Kristijan Bistrović (21), hrvatski nogometni reprezentativac do 21 godine i član tamošnjeg velikana CSKA Moskve. On je u CSKA stigao 2018. godine, a društvo mu tamo pravi i Nikola Vlašić.

Bistrović nam se javio iz Moskve gdje i dalje traje veliki strah nakon događaja koji je obišao cijelu zemlju.

- Ovo je strašno, velika tragedija. Mi smo jučer imali prvenstvenu utakmicu protiv Dinama Moskve (2-2), pa sam tek po povratku kući vidio sve što se dogodilo. Znam da je odmah krenula istraga o cijelom događaju, a ta nesreća je i danas glavna priča u cijeloj Moskvi - kaže nam Bistrović, pa dodaje:

- Evo, Moskva ima tri zračne luke, a ja sam baš svaki put letio s tog Šeremetjeva. Svi prijatelji ili obitelj koja mi je dolazila ovdje u posjetu, svi su također letjeli na tu zračnu luku. Onako, morate se malo zamisliti nakon svega toga, nije vam baš svejedno kada se dogodi takva nesreća. Znam da je i dalje najsigurnije putovati avionom, tu se događa najmanji broj nesreća, ali...

Vlada li sada strah u Moskvi?

- Gledajte, nikome nije svejedno zbog ove tragedije, sve se nekako dogodilo u "krivo vrijeme". U Rusiji su sada praznici, uskoro će se slaviti i Dan pobjede, pa su svi dosta pogođeni cjelokupnom situacijom sa Šeremetjeva. Kažem, ja nikada nisam imao problema s letenjem niti se plašio aviona, ali sam se sada malo zamislio. I sljedeći put mi neće biti baš tako ugodno letjeti s te zračne luke - završio je Bistrović.