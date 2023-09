Hrvat zaludio najveće klubove: 'Gledali su ga sinoć u Lisabonu'

Roko Šimić se na hrvatskom nogometnom nebu pojavio se prije godine kada je iznenađujuće kao 18-godišnjak dobio priliku u prvoj momčadi Lokomotive i to kada je klub bio na pragu ispadanja iz HNL-a. Tada se o njemu pričalo kao sinu Darija Šimića. Zablistao je u kratkom vremenu, pomogao klubu da ostane u ligi pa za četiri milijuna eura prošlog ljeta prešao u Salzburg. Ako itko zna izbrusiti talentiranog igrača u zvijezdu, onda je to austrijski prvak.

Pažljivo rade s njima, razvijaju ih i daju veliku minutažu, ispravljaju greške. Uostalom, na istome mjestu su stasali Sadio Mane, Erling Haaland, Benjamin Šeško, Dominik Szoboszlai, Karim Adeyemi, Dayot Upamecano.

Pratili ga i najveći europski klubovi

Prvo se kalio u trećeligašu Lieferingu, gdje je u 24 utakmice zabio 19 golova, a nastupao je i za mladu momčad Salzburga s kojom je izgubio u finalu Lige prvaka mladih. Prošlu sezonu započeo je u prvoj momčadi Salzburga, ali nije dobio pravu šansu pa je ostatak sezone proveo na posudbi u Zürichu gdje je zabio četiri gola u 16 utakmica. Nije ni to bilo to, svi su znali, a i on sam, da mora još bolje. Ove sezone konačno je sve sjelo na svoje mjesto.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Uslijed brojnih odlazaka, Roku se otvorilo mjesto u prvom sastavu Salzburga, iskoristio je to u prvenstvu zabivši dva gola, a potom zablistao na najvećoj nogometnoj sceni. Odigrao je fantastičnu utakmicu u pobjedi protiv Benfice (2-0), zabio je gol i asistirao te je proglašen igračem utakmice. I nije to prošlo nezapaženo.

Tek mu je 20 godina, ovo mu je prva prava seniorska sezona u Salzburgu i već sada je pokazao kakav potencijal posjeduje. Njegovo ime podcrtano je u bilježnicama skauta najvećih europskih klubova, a neki od njih su sinoć bili u Lisabonu.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Prvi gol i nagrada za igrača utakmice u Ligi prvaka za Roka Šimića iz RB Salzburga. Njega treba držati na oku, večeras su ga ovdje gledali skauti velikih klubova - napisao je Fabrizio Romano, stručnjak za transfere.

Šimić je primjer klasičnog centarfora koji je moćan u duelu, gaji agresivni i energični stil igre koji uvijek stvara probleme suparnicima, a zna i razigrati suigrače. No, njegov glavni posao je trpati lopte u mrežu i to mu zasad sjajno ide.

Odličnim predstavama sigurno se nameće i izborniku Zlatku Daliću kao potencijalno rješenje u napadu, a ako ovako nastavi, teško će sljedeću sezonu dočekati u Salzburgu.