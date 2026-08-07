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HORKAŠ ŽELI OTIĆI

Hrvata ne puštaju iz kluba! 'Ako ne želi igrati, uvijek može postavljati mreže na golove'

Piše HINA,
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Hrvata ne puštaju iz kluba! 'Ako ne želi igrati, uvijek može postavljati mreže na golove'
Foto: IMAGO/Agencia LOF/IMAGOSPORT
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Drama oko Horkaša! Las Palmas traži 5 mil. eura i 50% od idućeg transfera, a vratar želi otići nakon odbijene ponude iz UAE za koju je tvrdio da bi mu promijenila život, ponajviše u financijskom smislu

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Hrvatski 27-godišnji nogometni vratar Dinko Horkaš želi napustiti španjolskog drugoligaša Las Palmas, gdje se istaknuo prošle sezone, no ostat će u klubu ako zainteresirani kupac ne plati barem pet milijuna eura, izjavio je u četvrtak predsjednik kluba Miguel Angel Ramirez.

Ramirez je u obraćanju novinarima rekao kako je Horkaš obavijestio upravu da mu je "vrlo teško nastaviti igrati za Las Palmas" nakon što klub nije prihvatio ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koju je vratar smatrao da bi mu "promijenila život".

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Foto: instagram

- Horkaš ima ugovor s Las Palmasom i ostat će naš igrač ako ponuda ne zadovolji klub. Tražimo pet milijuna eura jednokratne isplate i 50 posto od budućeg transfera, a oni nude četiri milijuna eura raspoređena na četiri godine, rekao je Ramirez ne navodeći ime kluba.

Dodao je kako Las Palmas neće popustiti u pregovorima te se našalio na račun mogućnosti da Horkaš odbije igrati.

- Ako ne želi igrati, možda nam može pomoći obilježavati teren ili postavljati mreže, rekao je predsjednik Las Palmasa.

ESP: LaLiga Hypermotion playoff Malaga v UD Las Palmas
Foto: IMAGO/Agencia LOF/IMAGOSPORT

Horkaš je u Las Palmas stigao u ljeto 2024. bez odštete iz bugarskog Lokomotiva iz Plovdiva, a ugovorom je vezan do lipnja 2028. Nakon vrlo dobre sezone za njega je interes pokazalo više klubova među kojima i škotski Celtic, izvijestili su španjolski mediji, navodeći kako bi u klub mogla stići još koja ponuda osim one iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, jer se tržište u Španjolskoj zatvara za 25 dana.

ESP: LaLiga Hypermotion playoff Malaga v UD Las Palmas
Foto: IMAGO/Agencia LOF/IMAGOSPORT

Horkaš je prošle sezone nastupio u 43 utakmice za Las Palmas i primio 41 gol te je bio u konkurenciji za vratara s najmanje primljenih golova u drugoj španjolskoj ligi. Las Palmas je sezonu završio na petom mjestu te se plasirao u doigravanje za ulazak u prvu ligu gdje ga je s ukupno 2-1 pobijedila Malaga, novi prvoligaš.

Predsjednik Las Palmasa je odbacio razgovore o ekspresnom povratku u prvu ligu, istaknuvši da je prvi cilj osigurati ostanak u drugoj ligi, zatim izboriti doigravanje, a tek potom boriti se za promociju.

Spanish football La Liga match - FOOTBALL - SPANISH CHAMP - SEVILLA v LAS PALMAS
Foto: IPA/SIPA USA

Dinko Horkaš, rođen je u Sisku, a bio je podmlatku zagrebačkog Dinama iz kojeg je išao na posudbe u Zrinjski, Varaždin i Posušje. Prije četiri godine, uvidjevši da neće dobiti priliku u konkurenciji reprezentativnog vratara Dominika Livakovića, napustio je Dinamo i otišao u Lokomotiv Plovdiv, gdje je počeo njegov uzlet.

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