Hrvati grabe prema Svjetskom prvenstvu, sredili i Slovake

Hrvatska futsal reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljivih 5-1 u Njemačkoj, Hrvati su u Puli s 4-0 pobijedili Slovačku.

Slovaci su u prvom kolu iznenadili Francusku odigravši (1-1), ali u Puli su već do poluvremena gubili 0-4. Antonio Sekulić je doveo "vatrene" u vodstvo u sedmoj minuti, Marko Kuraja povećao u 11., Sekulić je minutu kasnije postigao svoj drugi gol, a potvrdu odličnog prvog dijela zaokružio je Duje Kustura u 19. minuti.

- Odličan je bio ulazak u utakmicu, odigrali smo fantastično u prvom poluvremenu. Nakon visokog vodstva, Slovaci su ušli u rizik s vratarom, a veseli nas što ni tada nismo primili pogodak. U oba pravca bila je to savršena utakmica, čestitke igračima i stožeru. Niko Vukmir je na kraju dobio priliku, iako nismo vježbali igrača manje s njim, no on je to zaslužio, radi se o fenomenalnom, korektnom dečku koji daje maksimum u oba pravca i njegovo vrijeme tek dolazi - rekao je izbornik Marinko Mavrović.

Foto: Luka Batelic /PIXSELL

Foto: Luka Batelic /PIXSELL

Hrvatska 5. listopada gostuje u Francuskoj, koja je sa 6-2 pobijedila Njemačku. Francuze ćemo ugostiti 10. listopada u Domu sportova u Zagrebu i bit će to dvije ključne utakmice u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se iduće godine održati u Uzbekistanu.