Hrvati, kraljevi penala! Od Sube do Livija, kad je frka najjači smo

Kažu da su penali stvar psihe, mentaliteta, samopouzdanja. A Hrvati su - rođeni pobjednici i kraljevi penala. Ispadanje od Šerifa: gorčina isprana. Subašić 2018. i Livaković 2020. okrenuli su priču

<p>Kako davno i nebitno izgleda ona pretužna maksimirska večer iz kolovoza 2010. Dinamo u Moldaviji odigra 1-1, Šerif dođe u Zagreb 'po porciju', sve ode u penale, a Bugarin <strong>Stojanov</strong> izluđuje 'modre' i - bye, bye Europa.</p><p>Sad je priča 100% drukčija. Čarobni Mundijal u Rusiji sve je promijenio. Hrvati su sada - kraljevi penala!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Livaković i Čondrić kupili auto bivšem treneru</strong></p><p>Dinamo je u Cluju nekako prošao prvu prepreku kvalifikacija Lige prvaka, još ga dva koraka dijele od plasmana u skupine.</p><p><strong>Dominik Livaković</strong> danas je naš najbolji golman. Najprije je skinuo penal u 52. minuti onda primio pacerski gol u 62., a kad je cijela priča otišla u penale... Obranio još jedan,odlučujući, pa postao novi hrvatski nogometni penal-junak.</p><p>Od Sube do Livija, kad dođe do penala - Hrvati su pobjednici! Subašić je na Svjetskom prvenstvu 2018. najprije izludio Dance i sve <strong>Schmeichele;</strong> na travnjaku, na tribinama i u cijeloj Danskoj.</p><p>Onda je u četvrtfinalu usred Sočija rasplakao jedno 150 milijuna Rusa, a Englezima je u polufinalu bilo bolje da sve završi u produžecima.</p><p>Jer ako se dovuče do penala Engleska ima 25% šansi za prolaz. Od 1990. do danas osam puta su na SP i EP zaigrali tu lutriju, a dobili samo dvaput.</p><p>Jednom baš na tom Mundijalu 2018., protiv Kolumbije. U utakmici s Vatrenima nade i muke skratio im je <strong>Mandžukić</strong> u 109'. Da ne mora Subašić u penalima.</p><p>Kažu da su penali stvar psihe, mentaliteta, samopouzdanja. A Hrvati su - rođeni pobjednici i kraljevi penala! Guaranteed by Suba & Livi.</p>