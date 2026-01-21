'Hrvati nam utekli s crte': Srpski mediji o ispadanju 'barakuda' i propalom vaterpolskom klasiku

Hrvatska vaterpolska reprezentacija neće igrati u polufinalu Europskog prvenstva u Beogradu. U odlučujućoj utakmici za prolazak, "barakude" su izgubile od Italije 13-10 i tako ostale bez borbe za medalje, ali i bez toliko iščekivanog vaterpolskog klasika protiv domaćina Srbije. Srpski mediji ispratili su dramu u Beogradskoj areni uz mješavinu razočaranja zbog propuštenog spektakla i analize šokantnog poraza Hrvatske.

Ništa od srpsko-hrvatskog ogleda

Glavna tema u gotovo svim izvještajima srbijanskih medija bila je činjenica da je pobjeda Italije spriječila veliki polufinalni okršaj između Srbije i Hrvatske, dvoboj kojem su se mnogi nadali.

"Srbija saznala suparnika u polufinalu EP-a: Hrvati nam „utekli s crte“, Talijani ih šokirali i poslali kući!", udarni je naslov beogradskog Telegrafa, koji navodi kako su mnogi očekivali ogled Srbije s Hrvatskom, ali su Talijani "dogovorili dvoboj s našim Delfinima".

Slično piše i Kurir, ističući da "neće biti ništa od srpsko-hrvatskog ogleda u borbi za finale", dok Blic navodi kako su "Azzurri nakon dramatične utakmice svladali Hrvatsku i izbacili je iz borbe za medalje". Portal Mondo donosi naslov: "Hrvatska potonula u bazenu Beogradske arene: Italija ide na Srbiju u polufinalu Europskog prvenstva".

Foto: Dusan Milenkovic

Ključan trenutak i VAR drama

Srpski portali detaljno su analizirali i tijek same utakmice, a kao ključni trenutak mnogi ističu situaciju iz posljednje četvrtine kod rezultata 9-8 za Italiju. Hrvatska je tada zabila za izjednačenje 9-9, no gol je poništen nakon VAR provjere.

Naime, suci su pregledavali prethodnu akciju na drugoj strani bazena, gdje je utvrđen prekršaj za peterac u korist Italije. Umjesto izjednačenja, poništen je gol Luke Lončara, a Filippo Ferrero je iz peterca zabio za vodstvo Talijana 10-8. Taj trenutak prelomio je utakmicu, a Hrvatska se do kraja nije uspjela vratiti, unatoč tome što je tijekom susreta imala čak 23 situacije s igračem više.

Tako će Italija u petak igrati protiv Srbije za ulazak u finale, dok će "barakude" u borbu za peto mjesto protiv Španjolske (četvrtak, 20.30). Očekivani vaterpolski klasik u Beogradu je izostao, a srpska javnost sada se okreće dvoboju s "vrlo mladom i opasnom momčadi izbornika Alessandra Campagne".

Foto: Dusan Milenkovic