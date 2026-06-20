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BILO KUDA HRVATI SVUDA

Hrvati od Kanade, preko Meksika do Čilea iščekuju novi nastup 'vatrenih' na Mundijalu

Piše HINA,
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Hrvati od Kanade, preko Meksika do Čilea iščekuju novi nastup 'vatrenih' na Mundijalu
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Foto: Antonio Bronic

Hrvatska zajednica u Punta Arenasu, lučkom gradu na jugu Čilea, s velikim je zanimanjem pratila nastup Hrvatske u susretu protiv Engleske (2-4)

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Hrvatske zajednice diljem Sjeverne i Južne Amerike pripremaju se za zajedničko gledanje hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu uvjerene u pobjedu nad Panamom u Torontu.

"Bili smo jako tužni zbog poraza od Engleske, ali vjerujemo da će našima ići puno bolje u idućim utakmicama", kaže pravnica Laura Martin del Campo Steta, hrvatska počasna konzulica u Ciudad de Mexicu.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Fans gather in Zagreb
Foto: Antonio Bronic

Ondje Hrvatsko-meksička udruga organizira zajedničko gledanje utakmica, u trenutku dok jedan od domaćina prvenstva Meksiko slavi prolazak u drugi krug natjecanja.

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Hrvatska zajednica u Punta Arenasu, lučkom gradu na jugu Čilea, s velikim je zanimanjem pratila nastup Hrvatske u susretu protiv Engleske (2-4).

Članovi zajednice okupili su se u dvorani na drugom katu Hrvatskom doma, zgrade u centru grada, u koji su njihovi preci uplovljavali na jedrenjacima krajem 19. i početkom 20. stoljeća u potrazi za poslom. Na velikom ekranu pratili su utakmicu obučeni u hrvatske dresove.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Issei Kato

Unatoč nepovoljnom rezultatu zadržali su optimizam te najavili novo okupljanje.

"Uvjereni smo da će se Hrvatska uskoro vratiti pobjedama", poručili su uoči utakmica s Panamom i Ganom.

Argentinski sportski novinar hrvatskih korijena Federico Jelic, koji prati Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, kaže da mu utakmice hrvatske reprezentacije predstavljaju posebno zadovoljstvo jer spajaju profesionalni rad i obiteljsku povezanost s domovinom njegovih predaka.

„Odrastao sam slušajući o Hrvatskoj dok je bila dio Jugoslavije", rekao je za portal CroLatam. "Moj djed je uvijek govorio da je Hrvat i često je nosio hrvatski grb", dodao je.

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Ovo svjetsko prvenstvo je četvrto koje prati kao novinar argentinskih medija. Posebno mjesto u njegovim uspomenama zauzima Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018., gdje je Hrvatska stigla do finala.

„Mogao sam uživati u hrvatskom uspjehu gotovo kao da je moj vlastiti“, rekao je.

Na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. našao se u neobičnoj situaciji kada su se u polufinalu susrele Argentina i Hrvatska.

„Srce mi se malo podijelilo, ali navijao sam za Argentinu“, priznao je.

Dodao je da ga je pobjeda Hrvatske nad Marokom u utakmici za treće mjesto emotivno dirnula jer ga je podsjetila na pokojnog oca.

Ne isključuje mogućnost novog velikog dvoboja između dviju najdražih reprezentacija.

„Zašto ne sanjati finale između Argentine i Hrvatske?“, zaključio je.

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