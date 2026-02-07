Obavijesti

Hrvati opet pokorili Stožice: Pa ovoliko vas u Ljubljani nije bilo niti na polufinalu EuroBasketa!

Piše Iz Ljubljane: Hrvoje Tironi,
Ljubljana: Dolazak navijača na utakmicu Francuska - Hrvatska | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Stožice je došlo sedam-osam tisuća hrvatskih navijača. Za futsal to su prilično ozbiljne brojke. A na tribinama nismo viđali 'modrić i perišiće', već dresove Perića, Jurline, Jelovčića... I to je veliki dobitak za futsal...

Hrvatska futsalska reprezentacija proteklih je dana napravila pravo malo sportsko čudo. Izabranici Marinka Mavrovića plasirali su se među četiri najbolje reprezentacije Europe, prilično zaludili domaću sportsku javnost. To dokazuje i činjenica kako je naše futsalaše u Ljubljanu došlo bodriti više od sedam-osam tisuća Hrvata. Za futsal - nezamislivo.

Marinko Mavrović slavlje futsal hrvatske reprezentacije 00:47
Marinko Mavrović slavlje futsal hrvatske reprezentacije | Video: HNS

U Stožice je stigla i jaka ekspedicija HNS-a predvođena Stipom Pletikosom, Josipom Tomaškom, Zorislavom Srebrićem, bio je tu i dopredsjednik IO HNS-a Ile Topuzović... Veliki uspjeh naš reprezentacije, povijesnu borbu za europsku broncu stigao je pogledati i bivši kapetan Dinama, današnji veznjak Lokomotive Domagoj Antolić. A navijači?

E njih je bilo sa svih krajeva Lijepe naše. Doslovno. Tako smo na tribinama vidjeli hrvatske zastave iz Knina, Imotskog, Osijeka, Petrinje, Oriovca, Pule, Šibenika, Siska, Dubrovnika, Kutine, Madžareva, Duge Rese, Nuštra, Zadra, Gospića..., tako da prostora za francuske zastave gotovo i da nije bilo. Zanimljivo je bilo gledati i naše navijače u hrvatskim dresovima.

Tu smo se malo iznenadili, na tribinama nismo vidjeli "modriće", "perišiće" i "gvardiole", već naše fanove u dresovima Perića, Jurline, Piplice, Jelovčića, pa i nekih naših bivših futsalaša poput Marinovića, Sutona, Despotovića, Novaka... I to je dokaz kako futsal kod nas - napreduje velikim koracima.

Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu
Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Slovenske kolege su bili prilično iznenađeni tolikim brojem hrvatskih navijača na tribinama, pa i atmosferom koja je u četvrtak i subotu vladala u Stožicama. Isti su nas podsjetili kako je Hrvatska u ovoj dvorani 2013. godine igrala za broncu na Europskom košarkaškom prvenstvu, a kako je tada na tribinama bilo duplo manje - Hrvata.

I za kraj, riječ-dvije o organizaciji turnira. Za ovaj dio, koji smo proveli u Sloveniji, palac dolje. Kaos. I sigurni smo kad bi se na takav način Europsko prvenstvo odigralo u Hrvatskoj, to bi bio - skandal. Put od tribine do mix-zone tražili smo 30-ak minuta, nitko od službenih osoba nije znao gdje nas uputiti.

Slovenci se nisu proslavili niti u subotu, praktički svi hrvatski novinari imali su problema s akreditacijama, parkinzima, čim bi izašli iz dvorane, više nas osiguranje i zaštitari (bez obzira na važeče akreditacije) ne bi puštali natrag. Vjerujte, u Hrvatskoj se na velikim natjecanjima to - ne događa. Mi smo po tom pitanju razina više...

