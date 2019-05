Hrvati ostali bez trenera: Inter je smijenio Luciana Spallettija!

Luciano Spalletti više nije trener Intera, objavio je milanski klub u četvrtak ujutro i dodao: "Klub zahvaljuje treneru na obavljenom radu i na putu kojega smo zajedno prošli".

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM