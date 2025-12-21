Obavijesti

Hrvati spašavaju živote: Luka Vušković nije jedini heroj, Šime Vrsaljko isto je postupio 2017.

Foto: Profimedia

Luka Vušković sve je oduševio brzom reakcijom na jučerašnjoj utakmici kada je izvadio jezik Kristensenu i spriječio gušenje, a istu reakciju imao je Šime Vrsaljko kada je spasio život Fernando Torresu prije osam godina

Utakmicu Hamburger SV-a i Eintracht Frankfurta (1-1) zasjenio je incident u 65. minuti susreta kada se Eintrachtov Rasmus Kristensen sudario s Mirom Muheimom, a brza reakcija Luke Vuškovića (18) sve je oduševila!

Naime, hrvatski stoper brzo je dotrčao do igrača koji je ležao na travnjaku, postavio ga na bok i krenuo izvlačiti jezik jer se bojao da se ne uguši. Ubrzo je na teren došlo medicinsko osoblje, a Kristensen je reagirao te je cijeli stadion odahnuo. 

1.BL - 25/26 - Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Foto: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Cijelu situaciju možeete pogledati OVDJE.

Brzu reakciju Luke pohvalio je i trener Eintrachta Dino Toppmöller

- Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao - rekao je nakon utakmice.

Sličnu reakciju imao je i Šime Vrsaljko 2017. u dresu Atletico Madrida. Tada su igrali Atletico Madrid i Deportivo, a bivši hrvatski reprezentativac spasio je život suigraču Fernando Torresu. Torres je pao na travnjak i udario glavom, a Vrsaljko je bez razmišljanja dotrčao do Torresa i krenuo ga oživljavati. Izvadio mu je jezik, a uz njega je bio i tadašnji Atleticov kapetan Gabi. Utakmica je bila prekinuta na deset minuta dok Torres nije odvezen u bolnicu. 

Riazor Stadium, La Coruna, Spain. 2nd March 2017. Fernando Torres is fallen and Bergantiños asks for help. La Liga Santander Matchday 25. Riazor Stadium, La Coruna, Spain. March 02, 2017. Credit: VWPics/Alamy Live News
Foto: Profimedia
323104987
Foto: Profimedia

- Sve je u redu. Hvala suigračima i kolegama iz Deportiva i svima koji su mi slali poruke podrške. Sjećam se svega. Slično mi se dogodilo prije nekoliko godina. U bolnici mi se vratila svijest. Hvala svima koji su skrbili o meni, liječnicima i sestrama. Nadam se da ću ih opet vidjeti, ali bolje na ulici nego u bolnici - rekao je Torres nakon što su ga pustili iz bolnice. 

