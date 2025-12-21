Hrvati spašavaju živote: Luka Vušković nije jedini heroj, Šime Vrsaljko isto je postupio 2017.

Utakmicu Hamburger SV-a i Eintracht Frankfurta (1-1) zasjenio je incident u 65. minuti susreta kada se Eintrachtov Rasmus Kristensen sudario s Mirom Muheimom, a brza reakcija Luke Vuškovića (18) sve je oduševila!

Naime, hrvatski stoper brzo je dotrčao do igrača koji je ležao na travnjaku, postavio ga na bok i krenuo izvlačiti jezik jer se bojao da se ne uguši. Ubrzo je na teren došlo medicinsko osoblje, a Kristensen je reagirao te je cijeli stadion odahnuo.

Foto: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Cijelu situaciju možeete pogledati OVDJE.

Brzu reakciju Luke pohvalio je i trener Eintrachta Dino Toppmöller.

- Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao - rekao je nakon utakmice.

Sličnu reakciju imao je i Šime Vrsaljko 2017. u dresu Atletico Madrida. Tada su igrali Atletico Madrid i Deportivo, a bivši hrvatski reprezentativac spasio je život suigraču Fernando Torresu. Torres je pao na travnjak i udario glavom, a Vrsaljko je bez razmišljanja dotrčao do Torresa i krenuo ga oživljavati. Izvadio mu je jezik, a uz njega je bio i tadašnji Atleticov kapetan Gabi. Utakmica je bila prekinuta na deset minuta dok Torres nije odvezen u bolnicu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

- Sve je u redu. Hvala suigračima i kolegama iz Deportiva i svima koji su mi slali poruke podrške. Sjećam se svega. Slično mi se dogodilo prije nekoliko godina. U bolnici mi se vratila svijest. Hvala svima koji su skrbili o meni, liječnicima i sestrama. Nadam se da ću ih opet vidjeti, ali bolje na ulici nego u bolnici - rekao je Torres nakon što su ga pustili iz bolnice.