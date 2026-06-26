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PROGRAM OKUPLJANJA

Hrvati spremaju novi spektakl u Philadelphiji, evo što čeka sve navijače uoči susreta s Ganom

Piše Iz Philadelphije: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Hrvati spremaju novi spektakl u Philadelphiji, evo što čeka sve navijače uoči susreta s Ganom
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

'Vatreni' protiv Gane igraju ključni meč u Philadelphiji, a donosimo vam program kroz koji ćete vidjeti kako će izgledati okupljanje navijača dan prije i na sami dan utakmice uz sve popratne sadržaje

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Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu igra ključnu utakmicu protiv Gane, koja će odrediti njenu daljnju sudbinu. U subotu ćemo saznati gdje će i protiv koga Dalićeva vrsta igrati, ali jedno je sigurno, u odlučujućem susretu 'vatreni' će imati vatrenu podršku s tribina stadiona u Philadelphiji koji prima gotovo 70.000 gledatelja. 

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SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Neće izostati ni prigodni program koji i ovoga puta, kao i u Dallasu i Torontu, organizira udruga Mi Hrvati. Osigurane su sve potrebne dozvole Fife, grada Philadelphije i policije, pa će se i u gradu razviti navijačka 100 metara duga zastava i to bez obzira na vremenske prilike i moguću kišu koju najavljuju prognostičari.

Okupljanje navijača započinje u petak, 26. lipnja, u 17 sati po lokalnom vremenu (23 sata po hrvatskom vremenu) u Cret Parku, uz Benjamin Franklin Parkway, u blizini gradske vijećnice i Love Parka. Razvijanje zastave i početak povorke predviđeni su za 18.15 sati, a navijači će se kretati kroz Center City, pokraj Philadelphia City Halla i Chestnut ulicom prema Independence Parku gdje se njihov dolazak dočekuje oko 18.45 sati. Posebnu simboliku događanju daje činjenica da će hrvatske boje prolaziti kroz grad u kojem je rođena američka neovisnost prije točno 250 godina. 

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Foto: Piroschka Van De Wouw

Pozivamo hrvatske navijače da uz hrvatske ponesu i američke zastave. Hrvatske i američke zastave zajedno će se zavijoriti ispred najpoznatijih simbola američke povijesti, u znak zahvalnosti, zajedništva i doprinosa hrvatske zajednice životu Sjedinjenih Američkih Država, poručuju iz udruge.

Nakon završetka povorke program se nastavlja u Liberty Pointu, gdje službeno navijačko okupljanje organizira National Federation of Croatian Americans, a za sve koji ne uspiju osigurati ulaznicu osiguran je program u blizini, na području Penn’s Landinga i uz obalu rijeke Delaware.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Program se nastavlja u subotu, 27. lipnja, na dan utakmice Hrvatske i Gane okupljanjem navijača u 14 sati na Marconi Plazi. U 15 sati započet će organizirana povorka prema stadionu, ponovno uz stometarsku zastavu. Dolazak pred stadion predviđen je oko 15.30 sati, a utakmica počinje u 17 sati po lokalnom, odnosno 23 sata po hrvatskom vremenu. Navijači će po tko zna koji put napraviti svoje, sada je na izborniku Dalić i igračima da odrade svoj dio posla.

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