Uzbudljivu smo borbu za Europu gledali u završnici HNL-a, a zanimljivo je bilo i kod susjeda Slovenaca.

Tamo je NŠ Mura u posljednjem kolu gostovala kod prvoplasiranog Maribora koji je imao i tri boda boda prednosti, a na kraju je slavila prvi naslov prvaka budući da su se pobjedom (3-1) bodovno izjednačili, ali prestigli momčad Simona Rožmana zbog bolje gol-razlike.

Gosti su poveli preko Šturma u 33. minuti, a Maribor izjednačio taman prije odlaska na predah. Za novo je vodstvo zabio Mihael Klepač u 75., ali je tek gol Luke Bobičaneca iz penala u 78. minuti donio Muri naslov prvaka budući da je to bio gol za +24 (50-26), dok je domaćin pao na +23 (64-41).

No, to nisu bili jedini Hrvati u momčadi. Na golu je stajao Matko Obradović, a na klupi Andrija Filipović, David Đurak, Dragan Lovrić i Marin Karamarko, a i Togoanac na posudbi iz zagrebačkog Dinama Samsondin Ouro.

NŠ Mura je, inače, nasljednik NK Mure i ND Mure 05, a klub se više puta gasio. No, 2012. je osnovan današnji prvak Nogometna škola Mura. Krenuo je iz četvrte lige, tri sezone je proveo u trećoj, a u 1.SNL plasirali su se 2018. Nakon dva četvrta mjesta u eliti, stigli su i do najvećeg uspjeha ne samo u 9 godišnjoj povijesti kluba.