'Hrvati su čudesni od početka, ovo je utakmica naših karijera'

Hrvatska u nedjelju u 17 sati igra najvažniju utakmicu u svojoj povijesti. Finale Svjetskog prvenstva protiv starog poznanika, koji nam je zapečatio prolaz u finale 1998. godine, a zatim nas pobijedio još dva puta te dva puta odigrao neriješeno, čeka nas u samoj završnici Mundijala.

Francuska nogometna reprezentacija danas je održala press konferenciju uoči velikog finala. Pred novinare su izašli golman i kapetan Hugo Lloris te izbornik Didier Deschamps.

Prvi je izašao Lloris.

- Mislim da je naša momčad mirna, staložena... Još uvijek nismo svjesni do kud smo došli. Sutra će biti poseban meč zato što je finale, a da ne govorim koliko će biti teško. Ovo je moje treće Svjetsko prvenstvo i ovo će biti najvažnija utakmica naših karijera. Tako da ništa ne smijemo prepustiti slučaju i moramo brinuti o svim detaljima - rekao je kapetan Francuske pa nastavio:

- Moramo se koncentrirati na 90 minuta, zatim i 120 ili penale ako će biti potrebno. Moramo uložiti jako puno energije i to znamo. To je bila naša snaga od početka, a prednost je naša mentalna snaga. Također, ovo je pravi trenutak da se sjetimo sveg truda kojeg smo uložili. Ovo je pravi trenutak da damo svoj maksimum.

Francuska ima puno mladih i neiskusnih igrača u momčadi. Sadašnji roster puno se razlikuje od onog na Euru kada su Francuzi bili domaćini.

- Mislim da je Euro bio nešto novo za puno igrača. Kada smo se susreli sa svjetskim prvacima Nijemcima. Ovoga puta nije tako jer smo protiv Belgije dali sve od sebe i sada je situacija skroz drugačija.

Lloris se pridigao i otišao iza kulisa, a na njegovo mjesto sjeo je francuski izbornik.

- Veliko je zadovoljstvo igrati u ovakvoj utakmici. Ne postoji ništa ljepše od igranja u finalu Svjetskog prvenstva. Mi sada moramo ostati mirni, moramo imati samopouzdanja i koncentracije. Radimo na tim trima stvarima.

Novinari su pitali Deschampsa o Mbappéu. Najmlađi je igrač u francuskoj momčadi.

- On je zaista mlad igrač koji ima puno talenta. To je već dokazao nekolicinu puta. Nema specifičan tretman, pokušavam pričati sa svojim igračima, a on je dio skupine od 23 igrača. Normalno, kroz svoje iskustvo, znam da moraš biti malo popustljiv prema mlađim igračima, ali pošto je Kylian pametan i zna što želi, normalno je da ponekad imamo individualne razgovore. No, to je dobro.

Hrvatska je puno iskusnija.

- Naša ekipa je drugačija nego u finalu prije dvije godine. Naravno, njihovo iskustvo je limitirano. Istina je da Hrvatska ima puno više iskustva od nas, na razini zrelosti. Jer su njihovi igrači već neko vrijeme u reprezentaciji. Ovo prvenstvo smo uvijek igrali protiv ekipa s više iskustva, ali to nije bitno.

Čak 15 igrača Francuske ima afričke korijene.

- Uvijek je tako bilo. Francuska je uvijek imala igrače iz Afrike, ili one koje imaju korijene u afričkim zemljama. Svi su oni ponosni što su Francuzi, ali kroz njihovo porijeklo ili djetinjstvo imali su neke veze s Afrikom. Istina je da afričke reprezentacije na ovom prvenstvu nisu imale sreće.

Hrvatska je iznimno opasna. Ima Modrića i Rakitića u veznoj liniji.

- Naš zadatak je pripremiti momčad za ovako velikog protivnika. Oni su igrali nevjerojatno od početka. Mi želimo pripremiti našu momčad, a to je veliki dio posla. Analitička strana posla. A to je pogledati i analizirati sva videa i slike koje imamo. Modrić je jako mobilan jako je agilan. On je igrač sa sjajnim tehničkim sposobnostima, isto kao i Rakitić. Njegova igračka inteligencija je nevjerojatna. Njegov rad je nevjerojatan. On je kompletan igrač, veznjak je, ali može zabiti i gol - zaključio je francuski izbornik.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.