Hrvati su ušli u Top 5 favorita: Pušemo Englezima za vratom

Nakon sjajne igre u skupini i maksimalne tri pobjede iz tri susreta sa samo jednim primljenim golom, hrvatska nogometna reprezentacija napredovala je za još dva mjesta i sada se nalazi na petom mjestu favorita za osvajanje Mundijala u Rusiji prema power-rankingu portala SofaScore.

Hrvati su tako nakon pobjede protiv Islanda i zaključenja grupne faze na prvom mjestu, skočili sa sedmog mjesta na peto mjesto favorita. Prvo mjesto i dalje drže Španjolci i Brazilci, koji od početka turnira glase za najveće favorite. Ispred Hrvatske nalaze se još Belgija i Engleska.

One day of rest, and the drama begins. Here are SofaScore Power Rankings for the last 16. #BRA and #ESP the biggest favorites, #ENG and #CRO hoping to exploit the "easier" route to the final. pic.twitter.com/i3j2ZS0b68