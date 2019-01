Hrvati velikog srca: Francuskoj posadi usred utrke točili benzin

Dok je auto išao, bili smo sjajni. Onda su počeli problemi. Prvo nas nisu zabilježili na check pointu i rekli su nam oprostiti tih 45 minuta tijekom kojih smo kružili. Potom smo naletjeli na Francuze koji su ostali bez benzina pa smo im pomogli natočiti gorivo. Na kraju nam se raspala lambda sonda. Idemo sad to popraviti i sutra juriš na bolji rezultat - rekao je Daniel Šaškin, jedan od četvorice Hrvata na najpoznatijem svjetskom reliju Dakar, prenosi Startnews.hr.

Šaškin i Bitterman su zajedno u ovome tri godine. Daniel je građevinar i vlasnik je firme koja u Istri gradi vile, a u automobilizmu je već 20 godina. Za najopasniju utrku na svijetu pripremali su se godinu dana, a troškovi su otišli i preko 100 tisuća eura.

- Opasno je. Po 15 dana ne spavamo, ne jedemo kako treba... Kada uhvatimo jedan obrok na dan sretni smo. Ali najvažnije je ne dehidrirati jer te tada svlada umor i onda dolazi do nesreća. Za Dakar nikada ne možeš biti spreman, a mi najmanje iskustva imamo u pijesku i u dinama. Ovo je pravi maraton i ne smije se postaviti jak tempo. Moramo ići oprezno, čuvati vozilo. Kombinacija je to brze vožnje i opreznosti. Glavni nam je cilj doći do kraja - rekao je uoči utrke Šaškin.

U drugoj etapi jedva su došli do cilja. Ali došli su, završili su uz sve te probleme na 71. mjestu s tri sata i 13 minuta zaostatka za prvoplasiranim Sebastianom Loebom.

Boris Garafulić (55), čileanski Hrvat čiji je pokojni otac Boris prava legenda čileanskog automobilizma, drugu etapu završio je na 18. mjestu i ukupno je 17.

Garafulić je prošle godine vrlo lako mogao biti u Top 5, a možda i na podiju relija Dakar, da nije bilo sudara i svađe s Yazeedom Al-Rajhiem. Izgubili su oko osam sati dok su osposobili auto za nastavak utrke.

Ove godine Garafulić je po kladionicama vrlo visoko, na 12.-13. mjestu favorita za pobjedu na ovom reliju.

Loeb je bio najbrži

Francuz Sebastien Loeb u Peugeotu bio je najbrži u drugoj etapi. Loeb, deveterostruki svjetski prvak u reliju, etapu je prošao za tri sata i 26:53 minuta pobijedivši sa osam sekundi boljim rezultatom od Španjolca Nanija Rome u Miniju.

Treće mjesto je osvojio Nizozemac Bernhard Ten Brinke sa 1:20 minuta zaostatka.

Jedan od favorita, katarski relijaš Nasser al Attiyah u Toyoti, etapu je završio na 11. mjestu s više od sedam minuta zaostatka.

U ukupnom poretku vodi Južnoafrikanac Giniel De Villiers sa 28 sekundi prednosti pred Ten Brinkeom, a treći je Roma s 42 sekunde zaostatka.

Loeb je trenutačno peti sa 1:56 minute minusa.

Zadranin ozlijeđen u sudaru

Zadranin Tomislav Glavić bio je suvozač Argentincu Martinu Maldonadu.

Oni nisu uspjeli završiti drugu etapu nakon što su uništili automobil prilikom jednog skoka preko pješčane dine. Automobil je udario prednjim krajem i Glavić je u tom sudaru ozlijedio kralježnicu pa je morala intervenirati liječnička služba.

U ukupnom poretku nakon dvije etape vodi Južnoafrikanac Giniel de Villiers sa suvozačem Von Zitzewitzom.

Ovogodišnja utrka duga je više od 5500 kilometara. Vozi se deset etapa, start i cilj su u Limi, a utrka završava 17. siječnja.

REZULTATI

1. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Fra/MC/Peugeot) 3 h 26:53

2. Nani Roma/Alex Haro Bravo (Špa/Mini) + 8

3. Bernhard Ten Brinke/Xavier Panseri (Niz/Fra/Toyota) 1:20

4. Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz (JA/Njem/Toyota) 1:31

5. Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (JA/Njem/Mini) 2:33

71. DANIEL ŠAŠKIN/SAŠA BITTERMAN (HRV/HRV/Can-Am) +3h 13:10

UKUPNI POREDAK