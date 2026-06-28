24SATA U PHILADELPHIJI PLUS+
Hrvatica Ivana godinama je radila i u NBA ligi: 'Moje analize koriste najbolji svjetski klubovi'
Splićanka Ivana Šerić (38) pet godina je bila analitičarka u Philadelphia 76ersima: 'Analiziramo sve, od gležnja do glave'
Philadelphia je bila treća postaja naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, a u ovom čarobnom gradu susreli smo Ivanu Šerić (38), doktoricu znanosti iz Splita koja već godinama živi u Philadelphiji.
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