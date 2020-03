Hrvatica je 'zatočena' u Rusiji: Ne smijem otići sve do svibnja

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hrvatski princ u Džedi: 'Ovdje utakmice prekinu zbog molitve'

Dok svijet, što onaj obični, što sportski, paralizira korona virus, u Rusiji izgleda kao da se pitaju što je to uopće. Malo karikiramo, ali 80-ak zaraženih, koliko ih je bilo izbrojano do utorka, na takvu površinu je... Dovršite sami.

- Ovdje je sve normalno, živi se punom parom, gužve su i dalje - javila nam se iz Kazanja kapetanica odbojkaške reprezentacije Samanta Fabris (28).

Ondje je, u Dinamu, na privremenom radu od ove sezone koja će se, valjda, nekako završiti. Takvom se barem raspletu nadaju u Dinamu koji nakon osvojenog kupa juri i prema naslovu prvaka.

- Igrale smo u Moskvi u ponedjeljak, pobijedile Dinamo 3-0 u prvoj utakmici polufinala doigravanja, i bilo je otvoreno za gledatelje, skupilo ih se otprilike 300-400. Međutim, već prije neke su se utakmice igrale pred praznim tribinama. Nama su sad dovoljna i dva seta da prođemo u finale i prema najnovijim vijestima nastavljamo dalje. U subotu igramo novu utakmicu, ali bez gledatelja - ažurirala je kasnije vijesti Dinamova i hrvatska lokomotiva na poziciji korektorice.

- Doduše, sada će se malo smanjiti gužve jer polako se zabranjuju okupljanja i veći događaji. Sve je uglavnom i dalje normalno, i Moskva i Kazanj su u pokretu, jedino što na aerodromu ima manje ljudi.

I tu za našu Pazinjanku nastaje priličan problem.

- Ukinuti svi međunarodni letovi do svibnja, pa nitko ne može napustiti zemlju. Slušamo novosti iz Europe, pogotovo Italije gdje smo trebale ići igrati uzvrat CEV kupa. Tri puta smo dolazile na aerodrom, ali nismo nikako poletjele. Davali su nam razna dezinfekcijska sredstva i pomagala. Nama su u klubu samo mjerili temperaturu i to je to. Kažem, sve je manje-više normalno

Novi ugovor

U redu, ali nije baš normalno da se i dalje igra samo u Rusiji i Turskoj. Zovu li vas vaši i pitaju jeste li spašeni?

- Pa da, dosta mi se ljudi javlja, izgleda da sam pobjegla u Rusiju na vrijeme, ha, ha. Svi su već stali osim nas i u Turskoj. Svi su već kući, ali mislim da je Rusija napravila dobre mjere, zatvorila letove u startu s Kinom i svi su putnici iz rizičnih zemalja odmah išli u karantenu na 14 dana. Vjerujem da se zbog toga nije to sve raširilo.

OK, tu ćemo stati i zaključiti tu temu. Idemo na one vedrije. Nakon sedam godina u Italiji i pet klubova (Chieri, Modena, Novara, Casalmaggiore i Conegliano) lani ste se odlučili novi izazov.

- Nisam očekivala ovdje ovakvu razinu. U redu, nije baš kao u Italiji, ali ne zaostaje. Jedino što se Italija i Rusija ne mogu usporediti s navijačima. U Coneglianu su godinama dobivali za najbolje u Italiji, a oni na ženskim utakmicama i u Europi. Ovdje ipak postoji i muški klub koji ima jaču povijest. Nisu ljudi takvi fanatici, ali bude na utakmicama oko 3000-4000 navijača - govori naša kapetanica prije nego nam je otkrila ekskluzivu, barem je tada još bila.

- Sad sam potpisala novi dvogodišnji ugovor.

Pa, čestitamo.

- Zadovoljni su oni, zadovoljna sam i ja, stvarno sam se super snašla. Ma, baš brinu o nama strankinjama, tu su i premije. Evo, pred kraj prošle godine dobili smo bonove za kupnju šubari i njihovih debelih jakni. Jedna suigračica tu je već osam godina i više joj ne stane u ormar ništa. Srećom, ova zima nije bilo tako hladna iako je nekoliko dana bilo do -18, a inače je znalo i -30. Evo, sada je malo ispod ništice. Jesam li ja kupila jaknu? Da, ali dizajnirala sam je na svoj način.

Mora da su vas tek tada lako prepoznavali na ulici.

- Jesu nekoliko puta, međutim, ni blizu kao u Italiji, u Coneglianu. To je grad od 40 tisuća stanovnikia i svi su nas znali. Ovdje je ipak puno veći grad, ima dosta sportova, od hokeja, košarke, nogometa... Ovdje se, zapravo, odmaram od toga, ha, ha.

Šašave cure

Sad ćemo se pretvoriti u turiste, pa nas, molimo, upoznajte s Kazanjom i svojom lokacijom.

- Živim u centru, oko 10 minuta od dvorane. U Kazanju je najpoznatija Baumanova ulica i tamo svi idu. Postoji i narječje uz Volgu, šetnica, ima i dosta naših restorana, gdje rade naši ljudi, pa se osjećam kao kod kuće. Pogotovo kada se malo zaželim ćevapa ili pljeskavica iako ja više idem u naše riblje restorane jer obožavam ribu, a po restoranima sretnem naše nogometaše koji igraju ovdje u Rubinu. Ukusna je, doduše, i hrana u klubu, pa restoransku prakticiramo na slobodne dane.

A tradicionalna ruska?

- Peljmeni! To je neka vrsta njihove pašte s mljevenim mesom i jajima. Također, treba probati i ruske sirnike - savjetuje Samanta skoro pa na pravom tečnom ruskom, toliko da smo triput morali pitati za ime prvog specijaliteta.

- Već komuniciram normalno s ekipom. Dosta se riječi podudara, pa nije bilo previše teško naučiti jezik. Dvije su cure znale engleski, pa su mi pomagale u početku. Inače, sve su cure pozitivne, šašave, zapravo. Uvijek su tu neke spletke, događanja. Ako u svlačionici nađem tenisice i štitnike, to je onda super.

Ako dobro zamjećujemo, to je sada već lijepa poliglotska ostavština.

- Talijanski, ruski, engleski... Zasad je dosta, ha, ha.

Moglo bi, nažalost, biti i dosta odbojke tamo do rujna.

- Baš nam je Savez poslao obavijest da su otkazana sva reprezentativna natjecanja tijekom ljeta. Da, meni će možda i dobro doći, 12 godina zaredom nisam imala slobodno ljeto, ali samo da ne bude predugo bez odbojke. Žao mi je, ali zdravlje je na prvom mjestu.

