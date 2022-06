Hrvatica preplivala Gibraltarski tjesnac pa sve zasluge pripisala matematici: 'Zabava i užitak'

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić (26) preplivala je Gibraltarski tjesnac za tri sata i tri minute i tako postala treće osoba iz Hrvatske i prva Hrvatica kojoj je to uspjelo. Ujedno je postavila i drugo najbolje žensko vrijeme.

Uvjeti su bili daleko od idealnih zbog valova, vjetra i struja, no Dina je bila ustrajna i postala tek šesta osoba i druga žena u povijesti daljinskog plivanja koja je za 90 dana isplivala trostruku krunu daljinskog plivanja - mostove Manhattana u New Yorku, kalifornijski zaljev od otoka Cataline do San Pedra, te La Manche.

Za uspjeh je, kaže, zaslužna matematika...

"U zadnjih nekoliko dana nizali su se samo problemi, od najmanjih do malo većih. Počelo je sa izgubljenim kuferom, kojeg i dalje nigdje nema i završilo trčanjem do apartmana po zaboravljene čepiće za uši neposredno prije starta. Ali, valjda se ovih par dana nakupilo toliko minusa da su na kraju stvorili jedan veliki plus. Iako je preplivavanje bilo zahtjevno zbog valova, vjetra i struja, ono je na kraju bilo zabava, užitak i najjednostavniji dio ove 6 godina duge sage sa jako stresnih zadnjih 48 sati. Ali, sve se to brzo zaboravi i ostaje ponos u srcu i osmijeh na licu", napisala je Levačić na Facebooku.

Levačić je ovime isplivala peti od tzv "Velikih sedam", odnosno sedam najvećih plivačkih maratona, a do ostvarenja cilja i isplivavanja svih sedam nedostaju joj još Sjeverni kanal između Irske i Velike Britanije i Cookov prolaz između Južnog otoka i Sjevernog otoka na Novom Zelandu.

