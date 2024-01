Hrvatice čudesnim preokretom potopile Srbiju! U četvrtfinalu su Europskog prvenstva

Hrvatske vaterpolistice u četvrtfinalu su Europskog prvenstva! Barakudice su preplivale Srbiju (11-8) i ušle među najboljih osam reprezentacija Europe. Novi sjajan uspjeh naših djevojki, drugi puta zaredom na europskim prvenstvima. U Splitu su također bile među osam, završile su i na osmome mjestu.

Godinu i pol dana poslije u Eindhovenu... Pa nije izgledalo da će tako završiti. U najvažnijoj utakmici turnira Srbija je izgledala kao reprezentacija koja će doplivati do četvrtfinala. Vodile su Srpkinje 7-4 manje od deset minuta prije kraja, djelovale bolje, uigranije, brže, tečnije...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ali, onda je konačno krenula Hrvatska. Potegla je Kiara Brnetić topom iz daljine, gol naše liječnice u 23. minuti bio je taj koji nas je pokrenuo, dao nam krila. U idućem napadu zabila je kapetanica Ivana Butić, pa početkom zadnje dionice i njena mlađa sestra Jelena. Sustigli smo susjede konačno, a onda točno šest minuta prije kraja, konačno i prestigli. Iva Rožić otplivala je u kontru i pogodila za 8-7.

Latica Medvešek u tim je trenucima bila kolosalna na hrvatskom golu, teško je više išta prolazilo iza nje. Kada je četvrti i zadnji gol konačno zabila Milićević, najbolja igračica Srbije, odgovorila je Jelena Butić. Samo joj je 16 godina, ali kakav je lob pogodila za 9-8... Čudo!

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pa opet Iva Rožić, gol za... Pobjedu! Za 10-8, minutu i 18 sekundi prije kraja. Pa još jednom za kraj s pet metara Jelena Butić, njen četvrti gol. Hrvatska ide u četvrtfinale! U kojem će, možemo to odmah i najaviti kao što jesmo i za tri poraza u uvodnoj skupini, sutra izgubiti od Španjolske, koja je druga galaksija. No, samo jedna pobjeda Hrvatsku dijelu od nama nove galaksije ženskog vaterpola - Svjetskog prvenstva! Bude li sedme, Hrvatska će prvi puta igrati na SP-u za vaterpolistice. E, to bi bila senzacija.

Hrvatska - Srbija 11-8 (2-3, 2-3, 2-1, 5-1)

Medvešek (8 obrana), Trojan; Medić, Alamat, J. Butić 4, M. Butić 1, Skelin, Brnetić 3, Glas Rožić 2, I. Butić 1, Barišić, Kangler