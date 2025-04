Hrvatice pobijedile Austriju i napravile korak prema playoffu

Hrvatske tenisačice pobjedom su otvorile nastup na turniru Prve skupine Billie Jean King Cupa u litavskom Vilniusu. Hrvatska je s 2-1 na startu svladala Austriju i time napravile veliki korak prema zauzimanje jednog od prva dva mjesta u grupi, koje vodi u dodatno razigravanje, a time i mogućnost plasmana u viši rang.

Pokretanje videa... VIDEO Juniorska pobjednica Australian Opena, Petra Marčinko vratila se kući | Video: KanalRi

Prvi bod za naš sastav donijela je Petra Marčinko uvjerljivim slavljem nad Tamarom Kostic 6-1, 6-1, a nakon toga je Antonia Ružić izgubila od Julije Grabher 6-4, 6-0) pa je odluka o ukupnim pobjednicama pala u meču parova.

Petra Marčinko i Tara Würth su sa 6-3, 4-6, 10-7, bile bolje od Julije Grabher i Ekaterine Perelygine. Bio je to dramatičan meč u kojem su naše tenisačice imale 4-1, 40-15 u drugom setu, pa zaostajale u trećem setu 4-7, no na kraju su stigle do velike pobjede.

U ovoj grupi im još ostaju susreti protiv Portugala i Latvije.