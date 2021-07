Sutra od 15 sati na na semaforu će biti 19:18 za Hrvatsku protiv Austrije u ponovljenih posljednjih 10 minuta i dvije sekunde prve utakmice Europskog rukometnog prvenstva za juniorke!

- Ne znam što bih rekla, nikad se to nije dogodilo. Događali su se naravno gafovi i pogreške, krive odluke, a mi naravno ne možemo pobjeći od činjenice da je Mia Brkić doista imala tri isključenja i normalno je da budu neke sankcije, ali nikad se nije dogodilo da se ovako ponavlja utakmica. Ja niti sam doživjela ovako nešto niti sam čula za sličan primjer, a isto mi je danas rekao i izbornik seniorki Nenad Šoštarić koji je došao pogledati našu utakmicu s Francuskinjama - kaže za Sportske novosti izbornica U19 reprezentativki Adrijana Prosenjak.

Podsjetimo, u spomenutoj su utakmici Hrvatice slavile 24-23, ali je Europski rukometni savez poništio sve te odlučio kako će se ponavljati zadnjih deset minuta. Naime, Hrvatice su pobijedile golom Mije Brkić pet sekundi prije kraja, no problem je što suci i zapisnički stol nisu skužili da je naša rukometašica u tome trenutku imala već tri isključenja, što znači da nije smjela igrati. Odnosno, morala je dobiti crveni karton. Mia Brkić upozorila je kako ima tri isključenja, ali očito netko nije pazio.

- Delegat EHF-a Dragan Načevski pokazao da ima dva i tražio da se igra dalje i u žaru borbe ne razmišljaš nego napraviš kako ti je rečeno - jasna je izbornica.

A sve je djevojkama javljeno prije utakmice s Francuskom koju su izgubile (24-14). Neke je to potreslo, neke su prihvatile, ali opet to je jako nezgodno vrijeme za javljanje takve vijesti. A sad će imati najkraću utakmicu u životu. To je nešto sasvim drugačije nego što su dosad igrale.

A ključ prolaza u drugi krug je u pobjedi protiv Austrije i dvoboja protiv Crne Gore u nedjelju...