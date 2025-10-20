Hrvatice su godinu dana nakon osnutka ušle u prvu ligu, a sad zabljesnule i na turniru u Europi

Dobro se radi u sportu na sjeveru Hrvatske, a dokaz tome je i ekipa Kuglačkog kluba FROZY iz Zaboka! Klub su osnovali tek prošle godine, pa su osvojile drugu ligu i u finalu Kupa pobijedile osvajačice Lige prvakinja i državne prvakinje iz KGK Mlake, a sad su se svrstale odmah uz bok elitnim europskim ekipama osvojivši 5. mjesto na prestižnom NBC Kupu u Münchenu.

Riječ je o jednom od najjačih međunarodnih klupskih natjecanja u kuglanju, a Zabočanke su u premijernom nastupu odmah pokazale koliko su dobre. Posebni gost u Münchenu bio im je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, koji ih je bodrio u Njemačkoj.

Već u prvom danu kvalifikacija bilo je jasno da se u Zaboku jako dobro posložila ozbiljna ekipa. Sara Blackout.cz/Oktagonotvorila je turnir s odličnih 580 čunjeva, a odmah nakon nje nastupila je Klara Sedlar, koja je 15. listopada slavila 29. rođendan. U simboličnom trenutku, točno u 15.10 sati, Klara je bacila prvu kuglu i ponovila identičan rezultat od 580 čunjeva. Dan je zaključila Valentina Smuđ, koja je s impresivnih 611 oborenih čunjeva dovela FROZY na prvo mjesto nakon prvog dana kvalifikacija.

Drugog dana priča se nastavila u istom tonu. Magdalena Škreblin srušila je 585 čunjeva, Tihana Čavlović dodala 575, a posljednja je na stazu izašla Tina Mržljak, koja je s 560 čunjeva zaokružila zabočku priču. U nevjerojatno izjednačenom raspletu, Frozy je ostao samo pet čunjeva ispod crte za ulazak u polufinale i zauzeo 5. mjesto, nedovoljno za krajnju turnirsku fazu NBC kupa. Posebno vrijedi istaknuti da je u posljednjoj kvalifikacijskoj satnici čak pet ekipa bilo unutar 14 čunjeva razlike, što najbolje pokazuje koliko je borba bila neizvjesna do samoga kraja. KK Rijeka, druga ekipa koja je predstavljala Hrvatsku, završila je odmah iza Zaboka sa samo dva čunja manje, na šestoj poziciji.

Bio je to odličan nastup kuglačica kluba koji postoji tek nešto više od godine dana, ali i koji je pravi pokazatelj da se uz prave ljude, ali i golemi trud i rad može brzo i kvalitetno napredovati te nositi s najjačim ekipama Europe. Vrlo brzo su se uspjele etablirati u Hrvatskoj, stvoriti tim koji kombinira mladost i iskustvo te pokazati da zagorsko kuglanje ima budućnost. Sad će se natjecati s najboljim ekipama u državi, koje su uostalom već i pobjeđivale, a brzo ih ponovno možemo očekivati na velikoj europskoj, kao i svjetskoj sceni.