Hrvatska boksačica zbog teške ozljede lica morala otkazati meč u osmini finala SP-a u Engleskoj

Hrvatska boksačica zbog teške ozljede lica morala otkazati meč u osmini finala SP-a u Engleskoj
Boksačica Sara Beram zadobila je frakturu kosti ispod oka i neće nastaviti natjecanje na SP-u. Nakon pobjede nad Mađaricom, čeka je šest tjedana mirovanja. Ozljeda je vrlo opasna

Hrvatska boksačica Sara Beram, koja je u subotu izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva u Liverpoolu u kategoriji do 60 kilograma, zbog ozljede neće moći nastaviti natjecanje na SP-u. Sara Beram zadobila je frakturu kosti ispod desnog oka u meču protiv Mađarice Vladislave Kuhte, priopćio je u nedjelju Hrvatski boksački savez na svom Facebook profilu.

Sara Beram je u dvoboju 1. kola podijeljenom odlukom sudaca sa 3-2 svladala Mađaricu Vladislavu Kuhtu, najopasniju suparnicu u njenom dijelu ždrijeba. Trebala je u osmini finala u utorak boksati protiv Kolumbijke Camile Gabriele Camilo Bravo i imala bi otvoren put prema medalji.

"No, Sara je skupo platila trijumf u žestokom okršaju protiv Kuhte. Zadobila je frakturu kosti ispod desnog oka, imala jake bolove i smetnje vida nakon meča. Kako bolovi nisu prestajali, trener Damir Stručić sa Sarom je tijekom noći otišao na hitni prijem u bolnici u Liverpoolu. Nakon detaljnih pregleda i snimanja, liječnici su odlučili da naša boksačica ne smije boksati do daljnjega. Saru Beram čeka minimalno šest tjedana strogog mirovanja. Ona će tijekom tjedna ostati u Liverpoolu radi daljnjih pretraga i nastavka liječenja. Ozljeda je vrlo opasna, kost ispod oka pritišće živac što uzrokuje jake trnce i bolove", priopćio je Hrvatski boksački savez. 

