Hrvatska će do kraja 1. kruga preletjeti čak 6500 kilometara

Avion, hotel, trening, utakmica, hotel, avion, trening, avion, hotel... Tako će nekako izgledati raspored aktivnosti hrvatskih nogometaša tijekom SP-a u Rusiji. Počevši od ponedjeljka ujutro, kad je zakazan let za Sankt Peterburg.

I prije četiri godine u Brazilu bilo je muka s dalekim putovanjima, a sad se igra u još većoj zemlji, najvećoj na svijetu... Pa će i putovanja biti još dalja, još napornija, uzimat će igračima još više energije. Počevši od putovanja od Zagreba do prvog odredišta, kampa u resortu Šumska rapsodija, pa do kraja natjecanja po skupinama, hrvatska ekspedicija preletjet će 6500 kilometara!

Hrvatska baza smještena je 60-ak kilometara od Sankt Peterburga, u mjestu Iličevo, odande će naša reprezentacija odlaziti na utakmice, tamo će se nakon njih vraćati. Više od 1600 kilometara preletjet će na putu za prvu utakmicu, u Kalinjingradu, i natrag. Gotovo 1800 kilometara prijeći će zbog druge utakmice, Argentine u Nižnjem Novgorodu, a najbrže će doći do Rostova na Donu, do kojeg ima tek nešto više od 600 kilometara u jednom smjeru. Doda li se tome i gotovo 2000 kilometara, koliko će “kockasti” proputovati od Zagreba do Sankt Peterburga, dolazi se do zaista ogromne količine kilometara.

Dakle, u onim rijetkim trenucima kad ne budu igrali, trenirali i letjeli, naši će se nogometaši morati odmarati. Međutim, i tu će naići na ozbiljnog protivnika. Njegovo ime je “vječni dan”.

- U lipnju u tom dijelu Rusije dan traje nekih 16-17 sati, a ovo preostalo vrijeme je sumrak, kao kod nas pred kišu - objasnio je Ivica Križanac, koji je šest godina bio stanovnik Sankt Peterburga.

Već su spremne maske za oči, koje će pomoći kod spavanja, ozbiljno će se morati pristupiti i problematici zamračivanja soba... Morat će izbornik Dalić i njegovi suradnici voditi brigu o “milijun” detalja, ali na neke jednostavno nije moguće utjecati.

- Manji je problem što letiš negdje satima, puno je veći to što mijenjaš vremenske zone, razlika je i po sedam sati - kaže Križanac.

U Sankt Peterburgu, odnosno Iličevu, na dan dolaska hrvatske delegacije grijala su 23 stupnja, a za subotu u Kalinjingradu najavljena su 24 stupnja, a slično bi trebalo biti i za preostale dvije utakmice...

Pripreme su, dakle, gotove. Vrijeme je da se krene na put. Ostaje samo vjerovati da će tih 6500 kilometara biti - samo početak. Ne bi bilo loše putovati još malo. Recimo, na osminu finala, četvrtfinale, polufinale... I tako dalje. Poletite, “kockasti”!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.