'Vatreni' u Varaždinu love popravni protiv Slovenije nakon poraza od Belgije, a Dalić najavljuje povratak na 4-2-3-1 formaciju. Utakmicu ćete moći gledati na programu Nove TV od 20.45 sati
Hrvatska će odraditi drugi test uoči Mundijala. Evo gdje gledati susret 'vatrenih' sa Slovenijom
Hrvatska od 20.45 sati protiv Slovenije u Varaždinu igra drugu pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića izgubili su na Rujevici od Belgije u utorak 2-0; golove su zabili Tielemans i Lukaku. U Varaždinu će danas 'vatreni' zaigrati protiv susjeda Slovenaca, a utakmicu ćete moći gledati na kanalu Nove TV.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Izbornik Dalić koristio je u Rijeci formaciju s trojicom u obrani, ali u nedjelju će se vratiti na uobičajeni sustav s četvoricom u posljednjoj liniji. Nije preopterećen porazom, a i veće nacije su gubile svoje pripremne susrete.
- Drame nema, izgubili su i Francuska i Nizozemska. Svi rade 10 izmjena, ovo je zadnja šansa da probamo sve igrače. Sve je super. Iz Belgije smo uzeli pouke i ići ćemo s formacijom 4-2-3-1, mijenjamo sistem. Sve u svemu sam zadovoljan.
Hrvatska je na zadnjih pet utakmica ostvarila tri pobjede i dva poraza. 'Vatreni' su pobijedili Farske Otoke (3-1), Crnu Goru (3-2) i Kolumbiju (2-1), a izgubili od Brazila (3-1) i spomenute Belgije.
Slovenci se nisu kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, a na posljednjih pet utakmica imaju tek jednu pobjedu. Pobijedili su Crnu Goru (3-2), remizirali sa Švedskom (1-1) i Ciprom (1-1), a izgubili od Mađarske (1-0) i Kosova (2-0).
Hrvatska na SP-u igra u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Prvi susret je protiv Engleza 17. lipnja u 22 sata, zatim s Panamom 24. lipnja u 01.00 sati te s Ganom 27. lipnja u 23 sata.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+