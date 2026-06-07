Hrvatska će odraditi drugi test uoči Mundijala. Evo gdje gledati susret 'vatrenih' sa Slovenijom

Hrvatska od 20.45 sati protiv Slovenije u Varaždinu igra drugu pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića izgubili su na Rujevici od Belgije u utorak 2-0; golove su zabili Tielemans i Lukaku. U Varaždinu će danas 'vatreni' zaigrati protiv susjeda Slovenaca, a utakmicu ćete moći gledati na kanalu Nove TV.

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Pokretanje videa... VIDEO Ovo je najizgledniji sastav Hrvatske za Belgiju. Evo na što je Dalić stavio najveći naglasak | Video: 24sata/pixsell

Izbornik Dalić koristio je u Rijeci formaciju s trojicom u obrani, ali u nedjelju će se vratiti na uobičajeni sustav s četvoricom u posljednjoj liniji. Nije preopterećen porazom, a i veće nacije su gubile svoje pripremne susrete.

- Drame nema, izgubili su i Francuska i Nizozemska. Svi rade 10 izmjena, ovo je zadnja šansa da probamo sve igrače. Sve je super. Iz Belgije smo uzeli pouke i ići ćemo s formacijom 4-2-3-1, mijenjamo sistem. Sve u svemu sam zadovoljan.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatska je na zadnjih pet utakmica ostvarila tri pobjede i dva poraza. 'Vatreni' su pobijedili Farske Otoke (3-1), Crnu Goru (3-2) i Kolumbiju (2-1), a izgubili od Brazila (3-1) i spomenute Belgije.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Slovenci se nisu kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, a na posljednjih pet utakmica imaju tek jednu pobjedu. Pobijedili su Crnu Goru (3-2), remizirali sa Švedskom (1-1) i Ciprom (1-1), a izgubili od Mađarske (1-0) i Kosova (2-0).

Hrvatska na SP-u igra u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Prvi susret je protiv Engleza 17. lipnja u 22 sata, zatim s Panamom 24. lipnja u 01.00 sati te s Ganom 27. lipnja u 23 sata.