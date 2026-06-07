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U VARAŽDINU

Hrvatska će odraditi drugi test uoči Mundijala. Evo gdje gledati susret 'vatrenih' sa Slovenijom

Piše Ivan Kužela,
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Hrvatska će odraditi drugi test uoči Mundijala. Evo gdje gledati susret 'vatrenih' sa Slovenijom
Foto: Antonio Ahel

'Vatreni' u Varaždinu love popravni protiv Slovenije nakon poraza od Belgije, a Dalić najavljuje povratak na 4-2-3-1 formaciju. Utakmicu ćete moći gledati na programu Nove TV od 20.45 sati

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Hrvatska od 20.45 sati protiv Slovenije u Varaždinu igra drugu pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića izgubili su na Rujevici od Belgije u utorak 2-0; golove su zabili Tielemans i Lukaku. U Varaždinu će danas 'vatreni' zaigrati protiv susjeda Slovenaca, a utakmicu ćete moći gledati na kanalu Nove TV.

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Ovo je najizgledniji sastav Hrvatske za Belgiju. Evo na što je Dalić stavio najveći naglasak VIDEO
Ovo je najizgledniji sastav Hrvatske za Belgiju. Evo na što je Dalić stavio najveći naglasak | Video: 24sata/pixsell

Izbornik Dalić koristio je u Rijeci formaciju s trojicom u obrani, ali u nedjelju će se vratiti na uobičajeni sustav s četvoricom u posljednjoj liniji. Nije preopterećen porazom, a i veće nacije su gubile svoje pripremne susrete.

- Drame nema, izgubili su i Francuska i Nizozemska. Svi rade 10 izmjena, ovo je zadnja šansa da probamo sve igrače. Sve je super. Iz Belgije smo uzeli pouke i ići ćemo s formacijom 4-2-3-1, mijenjamo sistem. Sve u svemu sam zadovoljan.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije
Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatska je na zadnjih pet utakmica ostvarila tri pobjede i dva poraza. 'Vatreni' su pobijedili Farske Otoke (3-1), Crnu Goru (3-2) i Kolumbiju (2-1), a izgubili od Brazila (3-1) i spomenute Belgije.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Slovenci se nisu kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, a na posljednjih pet utakmica imaju tek jednu pobjedu. Pobijedili su Crnu Goru (3-2), remizirali sa Švedskom (1-1) i Ciprom (1-1), a izgubili od Mađarske (1-0) i Kosova (2-0). 

Hrvatska na SP-u igra u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Prvi susret je protiv Engleza 17. lipnja u 22 sata, zatim s Panamom 24. lipnja u 01.00 sati te s Ganom 27. lipnja u 23 sata.

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Komentari 12
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