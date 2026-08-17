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DAVIS CUP

Hrvatska će protiv Njemačke s najjačim snagama: 'Nadamo se i velikoj podršci u gostima...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Hrvatska će protiv Njemačke s najjačim snagama: 'Nadamo se i velikoj podršci u gostima...'
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Još ćemo odlučiti tko će biti uz nas kao peti igrač. Imamo Bornu Ćorića koji se polako vraća nakon duge i teške ozljede, rekao je izbornik Davis Cup reprezentacije, Ivan Dodig

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Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodig u ponedjeljak je prijavio momčad za predstojeći dvoboj s Njemačkom u kvalifikacijama za finalni turnir, a u nju je uvrstio Marina Čilića, Dinu Prižmića, Nikolu Mektića i Matu Pavića.

Susret će biti odigran u Halleu 19. i 20. rujna, u heristo-areni na tvrdoj podlozi, a pobjednička momčad će se plasirati u četvrtfinale završnog turnira kojem će domaćin biti Bologna od 24. do 29. studenoga.

"Prijavili smo najbolji sastav koji imamo i s kojim želimo pokušati doći do pobjede. Još ćemo odlučiti tko će biti uz nas kao peti igrač. Imamo Bornu Ćorića koji se polako vraća nakon duge i teške ozljede. Nadam se da će i on biti s nama u ekipi kao podrška, možda i kao igra. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, još imamo vremena za odluku", rekao je Dodig.

Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Njemački izbornik Michael Kohlmann je prošli petak objavio nominaciju u kojoj su treći tenisač svijeta Alexander Zverev i Yannick Hanfmann kao kandidati za pojedinačne dvoboje te Kevina Krawietza i Tima Puetza za meč parova. I Kohlmann je najavio da će petog igrača nominirati naknadno, a izbornici to najkasnije mogu učiniti četiri tjedna prije početka susreta, što je u ovom slučaju 22. kolovoza.

Izbornici potom do početka susreta imaju mogućnost promijeniti najviše trojicu igrača u odnosu na originalnu nominaciju. Heristo-arena će za ovaj dvoboj moći primiti 11.500 gledatelja.

"Čeka nas veliki meč protiv Njemačke. Nadam se da će biti uspješan i da ćemo imati i dosta navijača u Njemačkoj“, zaključio je hrvatski izbornik.

Prvog dana dvoboja, u subotu, 19. rujna, bit će odigrana dva pojedinačna meča, od kojih će prvi započeti u 14 sati. U nedjelju će program započeti u 12 sati dvobojem parova, a nastavit će se s još dva pojedinačna dvoboja, od kojih posljednji ne mora biti odigran, ako će pobjednik susreta već biti odlučen.

Bit će ovo peti dvoboj ovih dviju reprezentacija, ali prvi nakon 15 i pol godina. Nijemci su bili uspješniji u tri od četiri dosadašnja susreta, a sva četiri su bila u prvom kolu Svjetske skupine po starom sustavu natjecanja.

Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller
Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U prvom dvoboju, odigranom 1995. u Karlsruheu, NIjemci predvođeni Borisom Beckerom i Michaelom Stichom na terenu te izbornikom Nikolom Pilićem na klupi, pobijedili su Hrvatsku sa 4-1 za koju su igrali Goran Ivanišević i Saša Hiršon, a reprezentaciju je vodio Željko Franulović.

Hrvatska je uzvratila 2002. u zagrebačkom Domu sportova, kad je Nikola Pilić zamijenio klupe, a pobjedničku momčad su činili Goran Ivanišević i Ivan Ljubičić. Za Nijemce su pojedinačne mečeve igrali Rainer Schuettler i Nicolas Kiefer, vodio ih je Michael Stich, a današnji izbornik Michael Kohlmann je igrao u meču parova s Davidom Prinosilom.

DAVIS CUP Hrvatska teniska reprezentacija u rujnu gostuje kod Njemačke
Hrvatska teniska reprezentacija u rujnu gostuje kod Njemačke

Pet godina poslije reprezentacije Njemačke i Hrvatske su se sastale u Krefeldu, gdje su Nijemci slavili sa 3-2. Tommy Haas je donio dva boda Nijemcima pobijedivši u pojedinačnim mečevima Marija Ančića i Ivana Ljubičića, a u paru su Kohlmann i Alexander Waske nadigrali Ančića i Ljubičića. Odigran je i posljednji meč u kojem je tada 18-godišnji Marin Čilić svladao Benjamina Beckera, što mu je bila prva od 33 pojedinačne pobjede koliko ih hrvatski rekorder danas ima u Davis Cupu (33-19).

Posljednji dvoboj Hrvatske i Njemačke dogodio se 2011. u zagrebačkom Domu sportova i jedini je u kojem je o pobjedi odlučivao peti meč. Čilić je pobijedio u Floriana Mayera i Philippa Kohlschreibera, a u petom meču je tadašnji hrvatski izbornik Goran Prpić umjesto Ivana Dodiga koji je igrao prvog dana i u paru, postavio Ivu Karlovića. Njemački izbornik Patrik Kuhnen odlučio se za Philippa Petzschnera i pogodio, jer je njegov izabranik slavio u tri seta i odveo Njemačku u četvrtfinale. Od svih igrača koji su sudjelovali u tom dvoboju, Marin Čilić je još uvijek jedini aktivan. 

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