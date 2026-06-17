HRVATSKA - ENGLESKA Evo gdje gledati 'vatrene' u spektaklu protiv starih znanaca na SP-u

Čekanju je napokon došao kraj. Hrvatska i Engleska u 22 sata istrčat će na AT&T stadion u Dallasu i započeti putovanje na Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" su spremni. Pripreme su prošle dobro, u Alexandriji su se finiširali svi detalji vezane za Englesku, Hrvatska se priviknula na vrijeme u SAD-u te je sad kucnuo čas za ono pravo. Navijači U Dallasu već rade spektakl, čudesna je atmosfera na ulicama te svi jedva čekaju da krene utakmica. Susret možete pratiti na HRT-u 2.

POGLEDAJTE ATMOSFERU U DALLASU:

Hrvatska je uoči Svjetskog prvenstva otišla na mini-turneju u SAD gdje je igrala protiv Kolumbije i Brazila. "Vatreni" su pobijedili Kolumbiju 2-1, a onda od Brazila izgubila 3-1, ali nije odigrala loše. Isprobao je izbornik Dalić sistem s trojicom u obrani, bio je zadovoljan te će baš u tom sustavu, kako je najavio, napasti Englesku.

Prije samog puta u SAD, Hrvatska je u Rijeci odigrala s Belgijom i izgubila 2-0. Još jedna čvrsta utakmica u kojoj je nedostajalo sreće za "vatrene", ali najvažnije je bilo da su se u pogon vratili Luka Modrić, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Opet je Hrvatska igrala s tri stopera i vježbala za dvoboj s Engleskom.

U zadnjoj utakmici prije SP-a je Hrvatska u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2-1. Protiv susjeda su "vatreni" igrali u formaciji 4-2-3-1. Izbornik je rekao kako je Slovenija "glumila" Panamu i Ganu pa bi tako Hrvatska mogla istrčati u preostale dvije utakmice u skupini.

O Englezima se zna sve. Njima i dalje noćne more stvara "ona" noć iz Rusije 2018. kada je Hrvatska otišla u finale Svjetskog prvenstva. Izbornik Thomas Tuchel izazvao je dosta kontroverzi na Otoku zbog popisa igrača koje je poveo te je dosta velikih zvijezda ostavio kod kuće. Kako god bilo, Engleska ima fantastičnu momčad, a Hrvatska će morati odigrati na jako visokoj razini ako želi doći do vrijedna tri boda, koja bi vjerojatno značila i prolaz skupine pa čak i prvo mjesto.