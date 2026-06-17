Obavijesti

Sport

Komentari 1
SVE JE SPREMNO

HRVATSKA - ENGLESKA Evo gdje gledati 'vatrene' u spektaklu protiv starih znanaca na SP-u

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 7 min
HRVATSKA - ENGLESKA Evo gdje gledati 'vatrene' u spektaklu protiv starih znanaca na SP-u
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Vatreni" večeras kreću po SP u Dallasu! Dalić sprema napad na Englesku, a atmosfera je već užarena

Admiral

Čekanju je napokon došao kraj. Hrvatska i Engleska u 22 sata istrčat će na AT&T stadion u Dallasu i započeti putovanje na Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" su spremni. Pripreme su prošle dobro, u Alexandriji su se finiširali svi detalji vezane za Englesku, Hrvatska se priviknula na vrijeme u SAD-u te je sad kucnuo čas za ono pravo. Navijači U Dallasu već rade spektakl, čudesna je atmosfera na ulicama te svi jedva čekaju da krene utakmica. Susret možete pratiti na HRT-u 2.

POGLEDAJTE ATMOSFERU U DALLASU:

SP 2026 Dallas: Ivana Knoll na povorci hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu SP 2026 Dallas: Velika povorka hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu SP 2026 Dallas: Velika povorka hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
107
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je uoči Svjetskog prvenstva otišla na mini-turneju u SAD gdje je igrala protiv Kolumbije i Brazila. "Vatreni" su pobijedili Kolumbiju 2-1, a onda od Brazila izgubila 3-1, ali nije odigrala loše. Isprobao je izbornik Dalić sistem s trojicom u obrani, bio je zadovoljan te će baš u tom sustavu, kako je najavio, napasti Englesku.

Prije samog puta u SAD, Hrvatska je u Rijeci odigrala s Belgijom i izgubila 2-0. Još jedna čvrsta utakmica u kojoj je nedostajalo sreće za "vatrene", ali najvažnije je bilo da su se u pogon vratili Luka Modrić, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Opet je Hrvatska igrala s tri stopera i vježbala za dvoboj s Engleskom.

U zadnjoj utakmici prije SP-a je Hrvatska u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2-1. Protiv susjeda su "vatreni" igrali u formaciji 4-2-3-1. Izbornik je rekao kako je Slovenija "glumila" Panamu i Ganu pa bi tako Hrvatska mogla istrčati u preostale dvije utakmice u skupini. 

O Englezima se zna sve. Njima i dalje noćne more stvara "ona" noć iz Rusije 2018. kada je Hrvatska otišla u finale Svjetskog prvenstva. Izbornik Thomas Tuchel izazvao je dosta kontroverzi na Otoku zbog popisa igrača koje je poveo te je dosta velikih zvijezda ostavio kod kuće. Kako god bilo, Engleska ima fantastičnu momčad, a Hrvatska će morati odigrati na jako visokoj razini ako želi doći do vrijedna tri boda, koja bi vjerojatno značila i prolaz skupine pa čak i prvo mjesto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!
SVE SU ZAJEDNO PROŠLI

FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Milan potvrdio novog trenera! Stiže Portugalac
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Milan potvrdio novog trenera! Stiže Portugalac

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026