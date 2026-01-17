Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOCKICE U SINSHEIMU

Hrvatska fešta za Kramarićev jubilej: 'Nikad nisam očekivao ovakav dan u Njemačkoj'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska fešta za Kramarićev jubilej: 'Nikad nisam očekivao ovakav dan u Njemačkoj'
5
Foto: Hasan Bratic

Hrvatska fešta u Sinsheimu! Preko 2000 navijača slavilo Kramarićev jubilej uz tamburice i hrvatske zastave. Emotivna pobjeda Hoffenheima nad Leverkusenom za pamćenje

Admiral

PreZero Arena u Sinsheimu ove subote nije bila samo poprište bundesligaškog derbija, već i pozornica za pravu hrvatsku feštu. Više od 2000 navijača stiglo je iz svih krajeva Njemačke kako bi proslavilo veliki jubilej Andreja Kramarića, koji je važnom pobjedom 1-0 protiv Bayera iz Leverkusena na najbolji mogući način zaokružio gotovo desetljeće vjernosti Hoffenheimu. Bio je to dan ispunjen emocijama, pjesmom i rekordima koji će se dugo pamtiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati čestitali Kramariću

Pokretanje videa...

Čestitke Kramariću na rekordu u Bundesligi 01:52
Čestitke Kramariću na rekordu u Bundesligi | Video: privatni album/24sata

Više od 2000 navijača stvorilo domaću atmosferu

Iako se igrala utakmica njemačkog prvenstva, atmosfera je imala izrazito hrvatski predznak. Navijači su potegnuli iz Aachena, Frankfurta i Stuttgarta kako bi odali počast ikoni kluba. Tribinama su se vijorile hrvatske zastave, pa čak i jedna Dinamova, a gromoglasno se orilo "U boj, u boj, za narod svoj".

Poseban pečat slavlju dala je glazba jer su se prije utakmice, u organizaciji kluba, puštali i hrvatski hitovi. Hoffenheim je na društvenim mrežama podijelio video na kojem se čuje kako stadionom odjekuju tamburice i pjesma "Ćaća" Vlade Bašića, stvarajući autentičnu domaću atmosferu usred Njemačke.

Klub se naklonio legendi

Da ovo nije bio običan dan, potvrdio je i sam klub. Uoči utakmice, na vanjskom zidu stadiona otkriven je spektakularan mural s Kramarićevim likom, čast koju je prije njega dobio samo golman Oliver Baumann. Domaći navijači izvjesili su impresivan transparent "Hvala ti za 300 utakmica", aludirajući na nedavni jubilej kojim je prestigao Zvonimira Soldu i postao Hrvat s najviše nastupa u povijesti Bundeslige. U utakmici s Bayerom nastupio je 303. put, dodatno učvrstivši status besmrtne legende kluba za koji je zabio rekordnih 150 golova.

I sam Kramarić bio je vidno dirnut podrškom, a u izjavi pokušao je sažeti emocije koje su ga preplavile. Na teren je izašao u pratnji sina Viktora i kćeri Eve, a na tribinama su ga bodrili roditelji Danica i Josip te brojni prijatelji.

- Nevjerojatno, nikad nisam očekivao da ću ovakav dan imati u Njemačkoj s toliko puno naših navijača. Stvarno im se mogu na najljepši mogući način zahvaliti, ne samo za danas, već općenito na podršci i ovdje u Hoffenheimu i u Hrvatskoj. Stvarno jedan poseban dan - rekao je Kramarić za za Fenix Magazin i dodao:

- Prestretan sam što sam sve ove rekorde oborio, nisam ni sanjao, ponosan sam na sebe, na klub, na obitelj, na prijatelje, na terenu i van terena… Uživam u svakom trenutku i vidjet ćemo što će biti u budućnosti.

GER, 1.FBL, TSG Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
Foto: Hasan Bratic

Nakon utakmice, unatoč ledenom vremenu, slavlje se nastavilo u navijačkoj zoni. Kramarić je strpljivo potpisivao dresove i fotografirao se sa svima, još jednom pokazavši zašto ga navijači toliko cijene ne samo kao igrača, već i kao čovjeka. Pobjeda, kojom je Hoffenheim skočio na treće mjesto ljestvice, bila je samo šlag na torti večeri koja je u potpunosti pripala Andreju Kramariću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić
FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?
NEKI SU PRAVI RARITET

FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u rukometu u kojemu će Hrvatska biti jedan od domaćina, a za vas smo izabrali dresove koje je naša reprezentacija nosila kroz godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026