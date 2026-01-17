Hrvatska fešta za Kramarićev jubilej: 'Nikad nisam očekivao ovakav dan u Njemačkoj'

PreZero Arena u Sinsheimu ove subote nije bila samo poprište bundesligaškog derbija, već i pozornica za pravu hrvatsku feštu. Više od 2000 navijača stiglo je iz svih krajeva Njemačke kako bi proslavilo veliki jubilej Andreja Kramarića, koji je važnom pobjedom 1-0 protiv Bayera iz Leverkusena na najbolji mogući način zaokružio gotovo desetljeće vjernosti Hoffenheimu. Bio je to dan ispunjen emocijama, pjesmom i rekordima koji će se dugo pamtiti.

Više od 2000 navijača stvorilo domaću atmosferu

Iako se igrala utakmica njemačkog prvenstva, atmosfera je imala izrazito hrvatski predznak. Navijači su potegnuli iz Aachena, Frankfurta i Stuttgarta kako bi odali počast ikoni kluba. Tribinama su se vijorile hrvatske zastave, pa čak i jedna Dinamova, a gromoglasno se orilo "U boj, u boj, za narod svoj".

Poseban pečat slavlju dala je glazba jer su se prije utakmice, u organizaciji kluba, puštali i hrvatski hitovi. Hoffenheim je na društvenim mrežama podijelio video na kojem se čuje kako stadionom odjekuju tamburice i pjesma "Ćaća" Vlade Bašića, stvarajući autentičnu domaću atmosferu usred Njemačke.

Klub se naklonio legendi

Da ovo nije bio običan dan, potvrdio je i sam klub. Uoči utakmice, na vanjskom zidu stadiona otkriven je spektakularan mural s Kramarićevim likom, čast koju je prije njega dobio samo golman Oliver Baumann. Domaći navijači izvjesili su impresivan transparent "Hvala ti za 300 utakmica", aludirajući na nedavni jubilej kojim je prestigao Zvonimira Soldu i postao Hrvat s najviše nastupa u povijesti Bundeslige. U utakmici s Bayerom nastupio je 303. put, dodatno učvrstivši status besmrtne legende kluba za koji je zabio rekordnih 150 golova.

I sam Kramarić bio je vidno dirnut podrškom, a u izjavi pokušao je sažeti emocije koje su ga preplavile. Na teren je izašao u pratnji sina Viktora i kćeri Eve, a na tribinama su ga bodrili roditelji Danica i Josip te brojni prijatelji.

- Nevjerojatno, nikad nisam očekivao da ću ovakav dan imati u Njemačkoj s toliko puno naših navijača. Stvarno im se mogu na najljepši mogući način zahvaliti, ne samo za danas, već općenito na podršci i ovdje u Hoffenheimu i u Hrvatskoj. Stvarno jedan poseban dan - rekao je Kramarić za za Fenix Magazin i dodao:

- Prestretan sam što sam sve ove rekorde oborio, nisam ni sanjao, ponosan sam na sebe, na klub, na obitelj, na prijatelje, na terenu i van terena… Uživam u svakom trenutku i vidjet ćemo što će biti u budućnosti.

Nakon utakmice, unatoč ledenom vremenu, slavlje se nastavilo u navijačkoj zoni. Kramarić je strpljivo potpisivao dresove i fotografirao se sa svima, još jednom pokazavši zašto ga navijači toliko cijene ne samo kao igrača, već i kao čovjeka. Pobjeda, kojom je Hoffenheim skočio na treće mjesto ljestvice, bila je samo šlag na torti večeri koja je u potpunosti pripala Andreju Kramariću.