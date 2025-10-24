Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA VELIKOJ SCENI

Hrvatska futsal reprezentacija doznala protivnike na Euru. Otvara s jednim od domaćina

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska futsal reprezentacija doznala protivnike na Euru. Otvara s jednim od domaćina
Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Uoči ždrijeba smo htjeli izbjeći Španjolsku i Portugal i izbjegli smo ih, izvukli smo Francusku s kojom smo trebali imati generalnu probu pred Euro, kazao je izbornik Mavrović

Hrvatska futsalska reprezentacija igrat će na Europskom prvenstvu 2026. u skupini A u društvu Latvije, Gruzije i Francuske, odlučeno je na ždrijebu u Kaunasu. Europsko prvenstvo će se održati od 21. siječnja do 7. veljače 2026. u tri zemlje, Sloveniji, Latviji i Litvi, a plasman u četvrtfinale ostvarit će dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine.

Hrvatska će igrati u skupini A zajedno s Latvijom, Gruzijom i Francuskom, a sve utakmice igrat će se u Areni Riga. Hrvatska će prvenstvo otvoriti s Francuskom 21. siječnja od 17 sati, drugu utakmicu u skupini igrat će protiv Gruzije 25. siječnja od 14 sati, a treću protiv Latvije 28. siječnja od 17:30 sati.  U skupini B u Kaunasu igrat će Litva, Armenija, Češka i Ukrajina, u skupini C u Ljubljani snage će odmjeriti Slovenija, Bjelorusija, Španjolska i Belgija, a u skupini D, također u Ljubljani igrat će Italija, Mađarska, Portugal i Poljska.

LP U FUTSALU Novo Vrijeme još jednom dobilo domaćinstvo u Ligi prvaka: 'Ovo smo zaslužili našim rezultatima'
Novo Vrijeme još jednom dobilo domaćinstvo u Ligi prvaka: 'Ovo smo zaslužili našim rezultatima'

Četvrtfinalni susreti na rasporedu su 31. siječnja (Riga) i 1. veljače (Ljubljana), polufinalni susreti 4. veljače (Ljubljana), a susret za 3. mjesto i finale 7. veljače (Ljubljana).

- Uoči ždrijeba smo htjeli izbjeći Španjolsku i Portugal i izbjegli smo ih, izvukli smo Francusku s kojom smo trebali imati generalnu probu pred Euro na turniru u Metzu, ali nemamo tajni pa smo otvoreni za sve opcije. Iz treće jakosne skupine željeli smo izbjeći Poljsku, a dobili smo Gruziju koju ćemo detaljno analizirati i dobro se pripremiti za taj susreta - kazao je hrvatski izbornik Marinko Mavrović.

FUTSAL SUPERKUP U finalu Superkupa sastat će se Novo vrijeme i Osijek, Dinamo i Torcida igraju za treće mjesto...
U finalu Superkupa sastat će se Novo vrijeme i Osijek, Dinamo i Torcida igraju za treće mjesto...

Hrvatska će sve tri utakmice igrati u Rigi.

- Latvija je domaćin i vodi je odlični talijanski trener Massimiliano Bellarte. Sve u svemu, zadovoljni smo ždrijebom, križamo se sa skupinom B iz koje možemo biti ravnopravni protivnik sa svim reprezentacijama. Dobro ćemo se pripremiti i spremni dočekati Euro, ja u svakom slučaju nosim lijepe uspomene iz Rige gdje sam s U-19 reprezentacijom osvojio srebro 2019. godine - dodao je Mavrović.

Naslov europskog prvaka branit će Portugal koji je 2022. u Amsterdamu u finalu pobijedio Rusiju sa 4-2. Hrvatska nije prošla skupinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši renking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025