Hrvatska futsal reprezentacija doznala protivnike na Euru. Otvara s jednim od domaćina

Hrvatska futsalska reprezentacija igrat će na Europskom prvenstvu 2026. u skupini A u društvu Latvije, Gruzije i Francuske, odlučeno je na ždrijebu u Kaunasu. Europsko prvenstvo će se održati od 21. siječnja do 7. veljače 2026. u tri zemlje, Sloveniji, Latviji i Litvi, a plasman u četvrtfinale ostvarit će dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine.

Hrvatska će igrati u skupini A zajedno s Latvijom, Gruzijom i Francuskom, a sve utakmice igrat će se u Areni Riga. Hrvatska će prvenstvo otvoriti s Francuskom 21. siječnja od 17 sati, drugu utakmicu u skupini igrat će protiv Gruzije 25. siječnja od 14 sati, a treću protiv Latvije 28. siječnja od 17:30 sati. U skupini B u Kaunasu igrat će Litva, Armenija, Češka i Ukrajina, u skupini C u Ljubljani snage će odmjeriti Slovenija, Bjelorusija, Španjolska i Belgija, a u skupini D, također u Ljubljani igrat će Italija, Mađarska, Portugal i Poljska.

Četvrtfinalni susreti na rasporedu su 31. siječnja (Riga) i 1. veljače (Ljubljana), polufinalni susreti 4. veljače (Ljubljana), a susret za 3. mjesto i finale 7. veljače (Ljubljana).

- Uoči ždrijeba smo htjeli izbjeći Španjolsku i Portugal i izbjegli smo ih, izvukli smo Francusku s kojom smo trebali imati generalnu probu pred Euro na turniru u Metzu, ali nemamo tajni pa smo otvoreni za sve opcije. Iz treće jakosne skupine željeli smo izbjeći Poljsku, a dobili smo Gruziju koju ćemo detaljno analizirati i dobro se pripremiti za taj susreta - kazao je hrvatski izbornik Marinko Mavrović.

Hrvatska će sve tri utakmice igrati u Rigi.

- Latvija je domaćin i vodi je odlični talijanski trener Massimiliano Bellarte. Sve u svemu, zadovoljni smo ždrijebom, križamo se sa skupinom B iz koje možemo biti ravnopravni protivnik sa svim reprezentacijama. Dobro ćemo se pripremiti i spremni dočekati Euro, ja u svakom slučaju nosim lijepe uspomene iz Rige gdje sam s U-19 reprezentacijom osvojio srebro 2019. godine - dodao je Mavrović.

Naslov europskog prvaka branit će Portugal koji je 2022. u Amsterdamu u finalu pobijedio Rusiju sa 4-2. Hrvatska nije prošla skupinu.