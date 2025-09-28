U finalu Superkupa sastat će se Novo vrijeme i Osijek, Dinamo i Torcida igraju za treće mjesto...

Nova sezona hrvatskog futsala otvorena je danas u Makarskoj utakmicama polufinala Superkupa. U prvom polufinalu sastali su se finalisti lanjskog Kupa i prvenstva, Futsal Dinamo i Osijek Kandit. U regularnom dijelu utakmica je završila 2-2, a u ruletu udaraca s bijele točke s(p)retniji su bili Osječani. U drugom polufinalu domaće Novo vrijeme lako se obračunalo s Torcidom Biberon 6-1 tako da ćemo sutra od 17:30 u finalu Superkupa gledati reprizu prošlogodišnjeg finala prvenstva između Novog vremena i Osijek Biberona, a dva sata ranije za treće mjesto igraju poraženi Zagrepčani i Splićani.

Foto: Luka Mladinic

Prvo polufinale počelo je vodstvom Osijeka već u trećoj, Walex je zabio iz voleja, no vrlo brzo je poravnao Gudasić koji je zabio lijepim šutem iz solo prodora. Nakon dvadesetak minuta igre Futsal Dinamo dolazi u vodstvo preko Pasaričeka, koji je s pozicije pivota okrenuo Pandurevića i zabio u suprotni kut golmana Osječana Ditana za 2-1, a s tim se rezultatom otišlo i na odmor.

Nakon dvadesetak sekundi igre u drugom poluvremenu Osijek je izjednačio preko Bukovca, a onda je njihov najbolji igrač Walex prekršajem na sredini terena zaustavio kontru Dinama, što je sudac Babić kaznio crvenim kartonom u 28. minuti. Brojčanu prednost zagrebački sastav nije iskoristio, pa je pitanje pobjednika na koncu odlučeno udarcima s bijele točke.

Foto: Luka Mladinic

Osječki golman Ditano zaustavio je udarce Filipa i Tihomira Novaka, Gudasić je gađao visoko preko grede, a svi njegovi suigrači su bili precizni tako da je Osijek Kandit izborio plasman u finale Superkupa, u kojem će se sutra od 17:30, u srazu prošlogodišnjih finalista prvenstva, sastati s Novim Vremenom koje je slavilo u drugom polufinalu protiv Torcide Biberon 3-0

U drugom polufinalu gledali smo ogled mladića iz Torcide oslabljenih neigranjem Pavića i Marinovića i snažnijeg, ali još uvijek nedovoljno uigranog Novog vremena, na početku utakmice bolje su se snašli gosti iz Splita, koji su u nekoliko navrata opasno zaprijetili Baškoviću. Ali golman Makarana, službeno najbolji golman lige bio je na visini zadatka i samo u prvom poluvremenu skinuo je pet - šest zicera. I kako to obično biva, tko ne iskoristi svoje prilike, primi gol.

Foto: Luka Mladinic

Na lijepu asistenciju Lime u 12. minuti iz kontra napada zabio je Junior, u 15. minuti na sličan način je Lennon pronašao Jelavića koji je povećao prednost domaće momčadi na 2-0, a do poluvremena je još dva gola zabio Ukrajinac Korolišin. Prvi nakon solo prodora, u kojem je povaljao nekoliko igrača Torcide, a potom šutem nakon kornera. Imali su Makarani još nekoliko lijepih prilika ali Jelavić i Lennon ih nisu iskoristili.

Foto: Luka Mladinic



Efikasno je bilo i u drugom poluvremenu, najprije je Repić smanjio na 4-1, Duje Dragičević uzvratio je lijepim udarcem i svladao Jelića, a potom je i Brazilac s hrvatskom putovnicom Lima povećao na pokazat će se konačnih 6-1. Ma koliko se mladići iz Torcide trudili, stvarali prilike, pucali... Bašković nije dao lopti u mrežu, skinuo je čak i kazneni udarac Legčeviću, baš kao što je njegov kolega Jelić na drugoj strani obranio pokušaj Lennona nakon šestog akumuliranog prekršaja Torcide. Zanimljivo je da je trener Novog vremena Ivan Božović tijekom cijelog susreta koristio manje – više sve najbolje igrače, iako ga za manje od 24 sata čeka finale protiv Osijeka. Tek u zadnjoj minuti dao je priliku Jurilju i Radiću...