Hrvatska i dalje može sa svima, samo je treba logično posložiti!

Zlatku Daliću nije uspio eksperiment s Pašalićem na krilu, Vlašić i Brekalo postaju 'strah i trepet' za velike, dok je Kovačić u ovih maksimirskih 45 minuta kako je spreman preuzeti ulogu Ivana Rakitića...

<p>Hrvatska nogometna reprezentacija još je jednom poražena (2-1) od svjetskih prvaka, Francuza. Bila je ovo sjajna utakmica, 'tricolori' su bili bolji u prvom, 'vatreni' u drugom dijelu, a na koncu nam je presudio - Kylian Mbappe. No, Hrvatska je, bez obzira na poraz, odihrala sjajno poluvrijeme, u nekim trenucima bila i bliže pobjedi. A na početku i nije sve tako izgledalo...</p><p>Novi eksperiment iz radionice Zlatka Dalića nije urodio plodom, priča s Pašalićem na krilu bila je - potpuni promašaj. Mario Pašalić je, nažalost, opet bio žrtva čudnog sustava, odavno je jasno kako on nije idealno rješenje za krilnu poziciju, a vjerujemo kako je toga sada svjestan postao i hrvatski izbornik. Hrvatska se u prvih 20-ak minuta nije snašla, Francuzi su u tom periodu mogli imati i veću prednost.</p><p>Zlatko Dalić u nastavku je ipak povukao dobre poteze, na teren poslao 'logičnu' Hrvatsku. Mateo Kovačić zamijenio je Milana Badelja i pružio sjajnu rolu, a Josip Brekalo na desnom krilu zamijenio Marija Pašalića. I ta 'logična Hrvatska' bila je - fenomenalna. Dva sjajna krila (Brekalo i Perišić) i dominantna vezna linija (Modrić, Kovačić i Vlašić) radili su velike probleme svjetskim prvacima, prodavali im pete i tunele, a Vida i Lovren su se u 'pretvorili' u britki dvojac koji je rezolutno sve čistio ispred francuskih napadača. I da, takva je Hrvatska - zaslužila puno više od poraza.</p><p>Hrvatski izbornik odlučio je u Ligi nacija, što je i logično, isprobavati razne taktičke varijante i - eksperimentirati. Tako su 'vatreni' protiv Šveđana igrali bez klasičnog napadača, protiv Francuza počeli s Pašalićem na krilu. I kada je sve bilo 'li-la', kada je djelovalo (u prvih 15-ak minuta prvog dijela) da su 'tricolori' drugi svijet, ova 'logična Hrvatska' (u 4-2-3-1 s dva klasična krila) je svjetskim prvacima održala 'školu nogometa'.</p><p>Mateo Kovačić povezao je hrvatske redove, Luka je 'postao Luka', a tandem Brekalo - Vlašić opet se pokazao velikom snagom hrvatske reprezentacije. Dapače, 'vatreni' su u drugom dijelu pokazali 'gard' šampiona, hrabro krenuli i po pobjedu, a onda je sijevnula munjevita kontra Francuza, Mbappe je bio neumoljiv. No, ovaj poraz nije bolan, i ovi pomlađeni 'vatreni' mogu se nositi i sa svjetskim prvacima.</p><p>Didier Deschamps može si dopustiti luksuz kakav drugi izbornici ipak nemaju, pa tako u početnoj postavi igrača Bayerna (Pavard) zamijeniti igračem Man. Cityja (Mendy), napadača Chelseaja (Giroud) zamijeniti udarnom špicom Man. Uniteda (Martial), a Pogbu 'odmoriti' veznjakom Bayerna (Tolisso). Jasno, Hrvatska nema taj luksuz, Dalić ne može preko noći zamijeniti Rakitića, Vrsaljka ili Rebića.</p><p>Ali, kada Hrvatska bude logično postavljena, kada tu ne bude raznih eksperimenata (kojih na velikom natjecanju sigurno i neće biti), e onda Hrvatska može igrati sa svakim, pa i svjetskim prvacima. Bez obzira na novi poraz. 'Vatreni' su na koncu s terena ispraćeni gromoglasnim pljeskom, a sjever je pjevao još 20-ak minuta poslije utakmice. </p>