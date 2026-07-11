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Hrvatska i Milan još su na čekanju! Evo kad će Modrić odlučiti o svojoj budućnosti

Piše Hrvoje Tironi,

Ruben Amorim i čelnici Hrvatskog nogometnog saveza nestrpljivo čekaju odluku kapetana 'vatrenih', svi vjeruju kako će Luka ostati 'njihov' još godinu dana, pa sljedećeg ljeta objesiti kopačke o klin