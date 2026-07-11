Obavijesti

Sport

Komentari 1
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
UŽIVA NA ODMORU PLUS+

Hrvatska i Milan još su na čekanju! Evo kad će Modrić odlučiti o svojoj budućnosti

Piše Hrvoje Tironi,

Ruben Amorim i čelnici Hrvatskog nogometnog saveza nestrpljivo čekaju odluku kapetana 'vatrenih', svi vjeruju kako će Luka ostati 'njihov' još godinu dana, pa sljedećeg ljeta objesiti kopačke o klin

Luka Modrić (40) uživa na zasluženom odmoru, razmišlja o daljnjim koracima u svojoj karijeri. Pred najvećim hrvatskim nogometašem svih vremena je prilično zanimljivo ljeto, Luka mora odlučiti što i kako dalje. Hoće li nastaviti s klupskom, možda i reprezentativnom karijerom ili će zauvijek reći "dosta" i objesiti kopačke o klin.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati
OTKRIVAMO

Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati

Zlatko Dalić sa sobom u Emirate vodi velik dio dosadašnjeg stožera. Slaven Bilić pokušat će zadržati Vedrana Ćorluku, ali ima i plan B

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026