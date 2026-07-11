Hrvatska i Milan još su na čekanju! Evo kad će Modrić odlučiti o svojoj budućnosti
Ruben Amorim i čelnici Hrvatskog nogometnog saveza nestrpljivo čekaju odluku kapetana 'vatrenih', svi vjeruju kako će Luka ostati 'njihov' još godinu dana, pa sljedećeg ljeta objesiti kopačke o klin
Luka Modrić (40) uživa na zasluženom odmoru, razmišlja o daljnjim koracima u svojoj karijeri. Pred najvećim hrvatskim nogometašem svih vremena je prilično zanimljivo ljeto, Luka mora odlučiti što i kako dalje. Hoće li nastaviti s klupskom, možda i reprezentativnom karijerom ili će zauvijek reći "dosta" i objesiti kopačke o klin.