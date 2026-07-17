Hrvatska i u finalu Mundijala! 'Maher' za VAR iz Velike Gorice tehnička je podrška sucima...

Bliži se kraj Svjetskog prvenstva i ostalo je samo još najvažnije - okruniti najboljeg na svijetu. U spektakularnom finalu igrat će Španjolska i Argentina, a iako tamo nažalost neće biti Hrvatske, najveća utakmica najvećeg turnira imat će hrvatski štih! U VAR sobi sjedit će momak iz Velike Gorice, piše Radio Velika Gorica.

Riječ je o operatoru za VAR, Marku Ivaciju, uz čije ime ipak stoji talijanska zastava, ali je porijeklom iz Turopolja. Operator za VAR je osoba odgovorna za tehničku podršku sucima prilikom pregleda spornih situacija.

Foto: RVG

To je pozicija koja zahtijeva veliko iskustvo i preciznost, a Marko se već godinama nalazi među najboljima u tom području. Prije najveće svjetske nogometne pozornice radio je i na Olimpijskim igrama u Parizu, a nastup u finalu Mundijala predstavlja krunu njegova dosadašnjeg rada. Naravno, u VAR sobi na finalu sjede najbolji od najboljih, a ovo je dokaz da je Marko apsolutni majstor u svom poslu.

- Javio nam je rano ujutro, čim sam vidjela mobitel, poludjeli smo od sreće. I smijali smo se, i plakali, i pjevali, i vrištali… Jako smo ponosni na njega, osjećaj je prekrasan, jer ovo je vrh, iznad ovoga ne može ići - javila se ponosna mama Ljilja za RVG, trenerica u ŽRK Udarniku.

Foto: RVG

Iako je danas "maher" za VAR tehnologiju, put Marka Ivacija prema svjetskoj nogometnoj sceni zapravo je počeo zahvaljujući rukometu. Točnije, zahvaljujući njegovoj majci Liljani Ivaci, bivšoj reprezentativki Jugoslavije u rukometu. Liljana, rodom iz Siska, čak je tri desetljeća živjela i radila u Italiji. Prije nego što je prihvatila ponudu rukometnog kluba Ena iz gradića u središnjem dijelu Sicilije, upoznala je glazbenika Dadu Ivacija, člana skupine Sjaj koji je bio dobro poznat na području Gorice.

Marko je u srednjoj školi bio i nogometni sudac u Italiji, a na Svjetskom prvenstvu izgradio je dobar odnos s hrvatskim VAR sucem Ivanom Bebekom koji ga je i mentorirao. Marko se rodio u Italiji, završio fakultet u Milanu, a kao operator za VAR počeo je raditi prije četiri godine. Od početka Svjetskog prvenstva odlaze samo pohvale na njegov rad. Nema sumnje da si je "nastupom" u finalu osigurao i nove velike angažmane u europskim i svjetskim nogometnim spektaklima.