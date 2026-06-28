Hrvatska ide na Portugal u šesnaestini finala! Vrijeme je za revanš za kobnu noć u Lensu

Portugal i Kolumbija remizirali su bez golova u trećem kolu skupine K Svjetskog prvenstva. Tako su "vatreni" dva sata nakon pobjede protiv Gane saznali protivnika u šesnaestini finala. Bit će to Portugal, koji je završio na drugom mjestu s pet bodova nakon kiksa u prvom kolu protiv DR Konga, s kojim je odigrao 1-1.

Hrvatska će protiv Portugala igrati 3. srpnja u Torontu, u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu.

Kobni Lens i ožiljak koji ostaje

Rivalstvo hrvatske i portugalske nogometne reprezentacije nije obilježeno čestim susretima, ali gotovo je svaki od njih imao posebnu težinu. Portugal se kroz povijest pokazao kao gotovo nepremostiva prepreka za "vatrene", upisavši pobjede u većini ključnih dvoboja. Ipak, nijedan poraz nije ostavio tako dubok trag kao onaj u osmini finala Eura 2016. godine.

Prvi službeni dvoboj odigran je na Europskom prvenstvu 1996. godine u Engleskoj. Portugal, predvođen Luisom Figom, slavio je u skupini uvjerljivih 3-0 i najavio desetljeća dominacije. Uslijedile su prijateljske utakmice 2005. i 2013. godine, a obje su završile portugalskim pobjedama bez primljenog gola. Cristiano Ronaldo zabio je jedini gol u drugom susretu i još jednom potvrdio status nerješive enigme za hrvatsku obranu. Ti su dvoboji bili uvod u jedno od najbolnijih poglavlja u povijesti hrvatskog nogometa.

Hrvatska je na Europsko prvenstvo u Francuskoj stigla kao jedna od reprezentacija koje su pokazale najbolju igru u skupini, a odlične nastupe okrunila je pobjedom protiv Španjolske. Portugal se, s druge strane, u nokaut-fazu provukao s tri remija. Mnogi su Hrvatsku smatrali favoritom, no utakmica u Lensu pretvorila se u mučnu taktičku bitku.

Taktički šah i 90 minuta bez udarca u okvir

Izbornici Ante Čačić i Fernando Santos postavili su momčadi vrlo oprezno. Hrvatska je s povratnicima Lukom Modrićem i Marijem Mandžukićem pokušavala kontrolirati posjed, no Portugalci su čvrstim blokom i čestim prekršajima, posebno na Ivanu Rakitiću, neutralizirali hrvatske napadačke zamisli. Cristiano Ronaldo bio je potpuno odsječen, a igra se svela na iscrpljujuću borbu na sredini terena. Utakmica je nakon 90 minuta završila bez ijednog udarca u okvir gola.

Kako se bližio kraj produžetaka, činilo se da su obje momčadi prihvatile izvođenje jedanaesteraca kao jedini mogući rasplet. Ipak, Hrvatska je u 116. minuti bila na korak do pobjede. Nakon ubačaja s lijeve strane Ivan Perišić nadvisio je portugalsku obranu i glavom poslao loptu prema golu. Rui Patrício bio je svladan, ali lopta je pogodila stativu. Uzvici s hrvatske klupe i tribina u sekundi su se pretvorili u uzdahe nevjerice.

Kazna je stigla samo dvadesetak sekundi poslije. Portugal je pokrenuo brzi protunapad, Renato Sanches povukao je loptu preko polovice terena i proigrao Nanija, a on je pronašao Cristiana Ronalda na drugoj stativi. Danijel Subašić obranio je Ronaldov udarac, no lopta se odbila ravno do Ricarda Quaresme, koji ju je glavom iz neposredne blizine poslao u praznu mrežu za konačnih 1-0. Bio je to prvi i jedini portugalski udarac u okvir gola na cijeloj utakmici.

Put do naslova i sol na hrvatsku ranu

Poraz je bio još bolniji jer je Portugal na kraju osvojio Europsko prvenstvo, pobijedivši u finalu domaćina Francusku. Mnogi su se tada pitali što bi se dogodilo da je Perišićeva lopta završila u mreži.

- Dominirali smo, ali nismo zabili. Zato je bolja momčad izgubila. To se događa u nogometu - rekao je tadašnji izbornik Ante Čačić.

Rivalstvo se nastavilo u Ligi nacija, u kojoj je Portugal 2020. godine slavio 4-1 i 3-2. Hrvatska je prvu pobjedu protiv Portugala ostvarila tek 2024. godine u prijateljskoj utakmici, ali ožiljak iz Lensa ostao je bolan podsjetnik na propuštenu priliku i stativu koja je mogla promijeniti sve.

*Uz korištenje AI-ja