Hrvatska ima dragulja, a Panathinaikos ga premalo koristi! Jagušić je klasa više

Jesu li u Panathinaikosu svjesni kakvog talenta imaju? To bi se sami trebali zapitati, posebno nakon još jedne maestralne predstave koju je u Varaždinu za U21 reprezentaciju pružio Adriano Jagušić. Zabio je hat-trick i još jednom opravdao epitet najvećeg talenta Hrvatske koji su mu mnogi nadjenuli još dok je igrao za Slaven. Jagušić je sam finiširao Mađarsku i tako doveo Hrvatsku na prag plasmana na Euro koji će se sljedeće godine igrati u Srbiji i Albaniji.