Obavijesti

Sport

Komentari 0
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
KOMENTAR PLUS+

Hrvatska ima dragulja, a Panathinaikos ga premalo koristi! Jagušić je klasa više

Piše Domagoj Vugrinović,

HRVATSKA - MAĐARSKA 3-1 Pod novim trenerom redovito je igrao u kvalifikacijama za Europu, no ostaje žal što ga Neestrup više ne koristi i u prvenstvu jer je Jagušić wunderkind u pravom smislu te riječi

Jesu li u Panathinaikosu svjesni kakvog talenta imaju? To bi se sami trebali zapitati, posebno nakon još jedne maestralne predstave koju je u Varaždinu za U21 reprezentaciju pružio Adriano Jagušić. Zabio je hat-trick i još jednom opravdao epitet najvećeg talenta Hrvatske koji su mu mnogi nadjenuli još dok je igrao za Slaven. Jagušić je sam finiširao Mađarsku i tako doveo Hrvatsku na prag plasmana na Euro koji će se sljedeće godine igrati u Srbiji i Albaniji.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!
FOTO: U DINAMOVOJ VIZURI

OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!

Pobjednički projekt novog Maksimira donosi stadion s 35.000 natkrivenih mjesta, uz poveznicu s kultnom poviješću stadiona. Pogledajte kako bi novi dom 'modrih' trebao izgledati u prepoznatljivoj plavoj boji
STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!
TRAGIČNE VIJESTI

STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!

Abraham Salimon Are je tijekom MMA karijere nastupao je protiv niza regionalnih boraca, među kojima su bili Miloš Cvetković, Teufik Šehić i David Travniček. Jednu profesionalnu pobjedu ostvario je protiv Davuda Muhića
FOTO Ovo je svih 88 dizajna novog Maksimira s natječaja! Evo što je o svakom rekao žiri
VIZIJE NOVOG STADIONA

FOTO Ovo je svih 88 dizajna novog Maksimira s natječaja! Evo što je o svakom rekao žiri

IMAMO DOKUMENT Objavljujemo opisne ocjene i grafičke priloge natječajnih rješenja za novi stadion Maksimir i SRC Svetice. Prvu nagradu odnio je dizajn talijanskog studija VG13 Architects

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026