Hrvatska ima dragulja, a Panathinaikos ga premalo koristi! Jagušić je klasa više
HRVATSKA - MAĐARSKA 3-1 Pod novim trenerom redovito je igrao u kvalifikacijama za Europu, no ostaje žal što ga Neestrup više ne koristi i u prvenstvu jer je Jagušić wunderkind u pravom smislu te riječi
Jesu li u Panathinaikosu svjesni kakvog talenta imaju? To bi se sami trebali zapitati, posebno nakon još jedne maestralne predstave koju je u Varaždinu za U21 reprezentaciju pružio Adriano Jagušić. Zabio je hat-trick i još jednom opravdao epitet najvećeg talenta Hrvatske koji su mu mnogi nadjenuli još dok je igrao za Slaven. Jagušić je sam finiširao Mađarsku i tako doveo Hrvatsku na prag plasmana na Euro koji će se sljedeće godine igrati u Srbiji i Albaniji.