PRAVDA JE ZADOVOLJENA

Huklek nakon četiri godine dobio olimpijsku medalju! Srpski hrvač je varao...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tokio: Ivan Huklek izgubio u borbi za brončanu medalju od Zurabi Datunashvilia | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma upravo od Datunašvilija, ali kasnije je utvrđeno kako je srpski reprezentativac gruzijskog porijekla manipulirao s davanjem uzorka urina na kontrolu.

Hrvatski hrvač Ivan Huklek postao je osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Tokiju više od četiri godine nakon održavanja nakon što je Međunarodna sportska arbitraža (CAS) u petak odbila žalbu srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila, objavila je Međunarodna agencija za testiranje (ITA).

Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma upravo od Datunašvilija, ali kasnije je utvrđeno kako je srpski reprezentativac gruzijskog porijekla u svibnju 2021. godine, dva mjeseca prije održavanja OI u Tokiju manipulirao s davanjem uzorka urina na kontrolu.

Tokio: Ivan Huklek izgubio u borbi za brončanu medalju od Zurabi Datunashvilia | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim tog prekršaja prije samih Igara u Tokiju, Datunašvili je krivotvorio i razlog za propuštanje dopinške kontrole izvan natjecanja u siječnju 2022. godine.

Zbog svega toga je u rujnu prošle godine CAS suspendirao Datunašvilija na pet godina te mu izbrisao sve rezultate od svibnja 2021. do travnja 2023., a OI u Tokiju su održane upravo u tom razdoblju.

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju 2025., kvalifikacije Grčko - rimski stil, 87 kg, Patrik I. Gordan - Ivan Huklek
Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju 2025., kvalifikacije Grčko - rimski stil, 87 kg, Patrik I. Gordan - Ivan Huklek | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Datunašvili se žalio na tu odluku, ali njegova je žalba odbijena pa Huklek postaje prvi hrvatski hrvač s olimpijskim odličjem od samostalnosti.

Broj hrvatskih medalja s OI u Tokiju tako je povećan s osam na devet i to po tri zlata, srebra i bronce. Zlata su osvojili veslačka braća Martin i Valent Sinković u dvojcu, teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić te tekvondašica Matea Jelić, srebra teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig, gimnastičar Tin Srbić na preči te jedriličar Tonči Stipanović u klasi laser, a bronce veslač Damir Martin u samcu, tekvondaš Toni Kanaet i hrvač Ivan Huklek.

