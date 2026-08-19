Hrvatska ima prvaka Europe! Ilija Kovtun za jednu tisućinku postao šampion u višeboju

I četvrti put u proteklih tjedan dana hrvatski sportaši razveselili su na europskim prvenstvima. Nakon bronce na 4x100 metara slobodno u plivanju pa srebra Marina Bloudeka u atletici na 800 metara i zlata Sare Kolak u bacanju koplja, gimnastičar Ilija Kovtun postao je prvak Europe u višeboju u Areni Zagreb!

Ukrajinac s prebivalištem u Osijeku debitirao je pod zastavom Lijepe Naše na velikom natjecanju nakon 11 velikih medalja za tu zemlju, i u prvom nastupu otišao je do samog kraja. Nevjerojatno, i to za jednu jedinu tisućinku ispred drugoplasiranoga u šest disciplina. Peti je put Kovtun postao europski prvak, a tek su mu 23 godine.

Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kovtun je do zlata došao sjajnim nastupom na ručama s najboljom ocjenom 14,500, a odličan je bio i na preči (drugi s 14,200), dok je na parteru bio peti s 14,100. Na preskoku je dobio ocjenu 13,900, a ni pad na konju s hvataljkama pred kraj vježbe i ocjena 12,800 nije mu oduzela šansu da dođe do titule. Nju je osigurao na krugovima ocjenom 13,333 pa je ukupno završio s 82,833, svega tisućinku više od srebrnog Rusa Arsenija Duhna (82,832), a Rus Daniel Marinov bio je brončani s 81,899. Obojica su nastupala kao neutralni sportaši.

Dvanaesta je to medalja Hrvatske na europskim prvenstvima u gimnastici i treća zlatna nakon Marija Možnika 2015. i Tina Srbića 2023. Kovtun će pokušati nastaviti berbu medalja i u pojedinačnim finalima u petak u subotu. Za Ukrajinu je osvajao europska zlata na ručama 2022., 2023. i 2024., na preči 2023. i 2024., u višeboju 2021. i 2023. te ekupno 2024.