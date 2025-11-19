Hrvatska ima prvakinju Europe! Sjajna Petra pomela je juniore

Članica splitskog Taekwondo kluba Marjan, Petra Uglešić, nova je europska juniorska prvakinja! Do zlata je stigla uz četiri velike pobjede i velika 173 boda u četiri borbe. U prvom kolu je bila slobodna, u osmini finala je pobijedila s dva prekida Armenku Ayvazyan 18:6 i 15:2 da bi u četvrtfinalu bila bolja od Britanke Laure Dunsmore, još jednom uz dva prekida zbog bodovne nadmoći 22:10 i 20:7. Put na pohod Europe u kategoriji do 44 kilograma Petra je nastavila u polufinalu deklasiranjem Turkinje Azre Nas Kamis 15:3 i 12:0 da bi se u finalu srela sa Mađaricom Salim, protivnicom koja je nanijela Petri zadnji poraz prije nevjerojatne tri godine. Ovog puta Petra je bila bolja s 23:23, 27:23 i novim prekidom 21:9.

Foto: Hrvatski taekwondo savez

Iako tek ulazna juniorka Petra je u svojoj karijeri već osvojila nevjerojatnih pet svjetskih i europskih medalja. Od poraza protiv Salim na europskom juniorskom prvenstvu prije tri godine, gdje je bila brončana, Petra ne zna za poraz. Nanizala je bezbroj pobjeda na turnirima, prvenstvima Hrvatske i što je najvažnije, čak četiri zlata na svjetskim i europskim prvenstvima. Petra Uglešić dobitnica je nagrade Dražen Petrović za najveću mladu nadu hrvatskog sporta, ali je Petra zanimljiva zbog još puno razloga, od činjenice da dolazi iz deveteročlane obitelji do toga da joj je mama Tanja iz Vukovara zbog koje joj je ovo zlato još draže s obzirom da je došlo u danima sjećanja na pad Vukovara.

- Moja mama je iz Vukovara i da nije bilo rata vjerojatno bi danas moja cijela obitelj živjela u Vukovaru, zbog toga mi je ova medalja još važnija nego sve prethodne. Mama je pobjegla iz Vukovara autom kroz kukuruze, a ja danas ponosno nosim Hrvatsku zastavu sa zlatom oko vrata. Inače mi je Lijepa naša na pobjedničkom postolju poseban osjećaj, ali ove godine nosi posebnu težinu jer je mogu posvetiti za sve žrtve domovinskog rata – ponosno je izjavila Petra Uglešić.

- Svjesna sam da sam tek na početku svoje karijere i da su ove medalje samo motiv za dalje. Zahvalna sam svom Taekwondo klubu Marjan, svojim trenerima Toniju, Šiši, Marku, svojim sparing partnerima, svojoj obitelji i dragom Bogu što mi je dao šansu da se borim za svoju državu i ponosno nosim zastavu. Znam da će doći i porazi, uživam u svakom danu i učim iz svake pobjede. Na meni je da slušam Tonija i dalje radim i vjerujem da ću ostvariti još puno veće stvari – dodala je prvakinja Europe Petra Uglešić.

Dodajmo da je ovo 146. velika medalja za splitski Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima te olimpijskim igrama.