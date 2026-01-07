Obavijesti

Sport

Komentari 3
PAD ZA JEDNO MJESTO

Hrvatska ispala iz najboljih 10 na Fifinoj ljestvici. 'Krivac' ima priliku uzeti Afrički kup nacija

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska ispala iz najboljih 10 na Fifinoj ljestvici. 'Krivac' ima priliku uzeti Afrički kup nacija
KATAR 2022 - Naguravanje nakon dodijeljenog žutog kartona reprezentativcu Maroka Amallahu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Maroko je sjajnim igrama na Afričkom kupu nacija preskočio Hrvatsku na Fifinoj ljestvici te je on ušao među 10 najboljih. Hrvatska je tako 11. te je iza nje Italija, a Marokanci mogu povećati razliku

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija je 2025. godinu završila među 10 najboljih na Fifinoj ljestvici, ali je već sedmog dana siječnja ispala iz Top 10. Razlog tome je što Maroko igra jako dobro na Afričkom kupu nacija te je uspio preskočiti Hrvatsku. Bodovna razlika bi mogla biti i veća jer su Marokanci glavni favoriti za osvajanje naslova. Hrvatska ima 1,716.88  bodova, a Maroko 1,721.33. Iza Hrvatske, koja je sada 11. reprezentacija svijeta, nalazi se Italija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Ovogodišnji Afrički kup nacija jedan je od najboljih u posljednjih nekoliko godina što se tiče broja kvalitetnih reprezentacija u završnici turnira. Čak sedam od osam najbolje rangiranih reprezentacija ušlo je u četvrtfinale. Tamo nije završio samo Tunis koji je u zadnjim minutama primio gol od Malija za 1-1 pa ispao na jedanaesterce. 

Tih sedam najboljih afričkih reprezentacija jako je napredovalo i na Fifinoj ljestvici. Senegal je skočio za dva mjesta te je 17., Alžir za čak sedam mjesta i sada je 27., a za isti broj mjesta skočila je i Nigerija. Najveći skok doživio je Kamerun koji se popeo za 12 mjesta te je 45.

Što se tiče Maroka, on je na Afričkom kupu nacija ostvario dvije pobjede i remi u skupini, a u osmini finala pobijedio je Tanzaniju 1-0 te time preskočio Hrvatsku na ljestvici i ušao u najboljih 10. Marokanci imaju priliku povećati svoje bodove u petak kada u četvrtfinalu igraju protiv Kameruna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora
Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema
EKSKLUZIVNO

Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema

Za neke je prijelome dovoljno i dva mjeseca da kost zacijeli, ali problem je ako su oštećeni i ligamenti, objašnjava cijenjeni ortoped

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026