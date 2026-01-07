Hrvatska ispala iz najboljih 10 na Fifinoj ljestvici. 'Krivac' ima priliku uzeti Afrički kup nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija je 2025. godinu završila među 10 najboljih na Fifinoj ljestvici, ali je već sedmog dana siječnja ispala iz Top 10. Razlog tome je što Maroko igra jako dobro na Afričkom kupu nacija te je uspio preskočiti Hrvatsku. Bodovna razlika bi mogla biti i veća jer su Marokanci glavni favoriti za osvajanje naslova. Hrvatska ima 1,716.88 bodova, a Maroko 1,721.33. Iza Hrvatske, koja je sada 11. reprezentacija svijeta, nalazi se Italija.

Ovogodišnji Afrički kup nacija jedan je od najboljih u posljednjih nekoliko godina što se tiče broja kvalitetnih reprezentacija u završnici turnira. Čak sedam od osam najbolje rangiranih reprezentacija ušlo je u četvrtfinale. Tamo nije završio samo Tunis koji je u zadnjim minutama primio gol od Malija za 1-1 pa ispao na jedanaesterce.

Tih sedam najboljih afričkih reprezentacija jako je napredovalo i na Fifinoj ljestvici. Senegal je skočio za dva mjesta te je 17., Alžir za čak sedam mjesta i sada je 27., a za isti broj mjesta skočila je i Nigerija. Najveći skok doživio je Kamerun koji se popeo za 12 mjesta te je 45.

Što se tiče Maroka, on je na Afričkom kupu nacija ostvario dvije pobjede i remi u skupini, a u osmini finala pobijedio je Tanzaniju 1-0 te time preskočio Hrvatsku na ljestvici i ušao u najboljih 10. Marokanci imaju priliku povećati svoje bodove u petak kada u četvrtfinalu igraju protiv Kameruna.