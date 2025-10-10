Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Iz HNS-a su se potrudili uveličati 100. utakmicu Zlatka Dalića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije točno osam godina nakon debija protiv Ukrajine u Kijevu prigodnom fotografijom i govorom predsjednika saveza Marijana Kustića u svlačionici Fortuna Arene u Pragu. No sam izbornik je ocijenio da će pravo slavlje uslijediti nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo. "Vatreni" su mu se približili remijem 0-0 nakon kojega su im šanse za osvajanje prvoga mjesta impresivnih 99,7 posto.

Pokretanje videa... 00:42 Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Da, očekivane pobjede nad nejakim Gibraltarom u nedjelju u Varaždinu (20.45), uz tri boda protiv Farskih Otoka 14. studenoga, značit će da "vatreni" zadržavaju tri boda prednosti prije posljednjeg kola i da ih Češka može prestići samo ako izgube u Podgorici, a oni suludo velikom razlikom (trenutačno je Hrvatska ima devet golova bolju) svladaju Gibraltar. Ostaje, dakle, još samo malo pričekati prije plasmana na četvrti uzastopni Mundijal, treći u Dalićevu mandatu.

A kad se to, vjerujemo, dogodi, navijače će zanimati i što će donijeti ždrijeb prvog Fifina natjecanja s čak 48 reprezentacija. Hrvatska tu vodi mrtvu trku za mjesto među nositeljima, gdje mjesto ima devet najbolje rangiranih reprezentacija na ljestvici krovne nogometne organizacije koje su osvojile svoju kvalifikacijsku skupinu, uz tri domaćina (SAD, Meksiko i Kanada). I remijem u Pragu tu si je zakomplicirala život.

Gattuso je samo na papiru unutra

Naime, Hrvatska je izgubila 4,9 bodova i prestigla ju je Italija na ljestvici uživo za jedan bod. Kako momčad Gennara Gattusa ipak nema prevelike šanse sustići raspucanu i stopostotnu Norvešku koja im bježi šest bodova uz utakmicu više, ali i ima čak 16 golova bolju gol-razliku u ovom trenutku, teško je očekivati da će dohvatiti broj 1 u svojoj skupini. Idući je konkurent Maroko koji je pobijedio Bahrein u prijateljskoj utakmici 1-0 golom u 94. minuti, sad ima samo jedan bod manje od Hrvatske. A prava je prijetnja na 12. poziciji.

'Autobahn' do prvog šešira

Njemačka je bila deveta prije nego što je u prvom kolu kvalifikacija senzacionalno izgubila na gostovanju u Slovačkoj. Sad se ponovno dovela u situaciju da sama odlučuje o svojoj sudbini: pobijedi li u sve preostale četiri utakmice (Luksemburg i Slovačka kući, Sjeverna Irska i Luksemburg u gostima), zgrabit će posljednje mjesto u prvome bubnju i tako nominalno imati lakši ždrijeb u grupnoj fazi na ljeto.

Hrvatska ne bi smjela imati problema pobijediti u preostale tri utakmice, ali će se morati nadati novoj pomoći drugih kako bi se ugurala u mjesto u eliti. I kako bi već na startu turnira izbjegla velikane kao što su Španjolska, Francuska, Argentina, Engleska, Portugal, Brazil, Nizozemska i Belgija. Ali bi postojala šansa i da izvuče i nešto poželjniju Kanadu, s kojom ima dobra iskustva iz Katra. Podsjetimo, u drugi krug Mundijala prolaze dvije najbolje selekcije iz svih 12 skupina i čak osam trećeplasiranih.

Utakmice koje će odlučiti nositelja