RUKOMETNI EURO

Hrvatska izvukla stare znance u kvalifikacijskoj skupini za Euro

Piše Domagoj Vugrinović,
Budimpešta: Hrvatska nakon napete završnice s Nizozemskom odigrala 28:28 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kvalifikacije počinju 4. studenoga ove godine, a plasman na Europsko prvenstvo izborit će po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, uz još četiri najbolje trećeplasirane

Admiral

U Lisabonu je u četvrtak održan ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Europsko prvenstvo 2028. godine, koje će zajednički organizirati Španjolska, Portugal i Švicarska. Hrvatska je uoči ždrijeba bila među nositeljima kao aktualna treća reprezentacija Europe, a sada je poznato i s kim će se boriti za plasman na završni turnir.

Hrvatska će igrati u skupini 1 zajedno s Nizozemskom, Litvom i Finskom. Riječ je o skupini u kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona izraziti favoriti, iako Nizozemska može biti itekako nezgodan suparnik. S njima smo igrali i na tek minulom Euru u skupini i tada smo pobijedili (25-29). Litva i Finska na papiru su slabije reprezentacije, ali ih ne treba podcijeniti, osobito u kvalifikacijskom ritmu u kojem svaka utakmica nosi veliku važnost.

Hrvatska nositelj u ždrijebu za Euro 2028. godine: Evo tko nam sve prijeti u kvalifikacijama

Kvalifikacije počinju 4. studenoga ove godine, a plasman na Europsko prvenstvo izborit će po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, uz još četiri najbolje trećeplasirane. Ukupno će se kroz kvalifikacije tražiti 20 reprezentacija koje će se pridružiti domaćinima i aktualnom prvaku Danskoj, koja ima izravan plasman.

Osim hrvatske skupine, ždrijeb je ponudio i niz zanimljivih dvoboja u ostalim skupinama. U skupini 2 igrat će Norveška, Austrija, Gruzija i Turska, dok skupinu 3 čine Island, Srbija, Ukrajina i Estonija. U skupini 4 nalaze se Mađarska, Farski Otoci, Crna Gora i Kosovo, a u skupini 5 Slovenija, Češka, Bosna i Hercegovina i Izrael.

Jedna od najjačih skupina je skupina 6 u kojoj će igrati Francuska, Poljska, Rumunjska i Latvija, dok će u skupini 7 snage odmjeriti Njemačka, Italija, Belgija i Slovačka. Skupinu 8 čine Švedska, Sjeverna Makedonija, Grčka i Luksemburg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

