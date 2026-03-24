ŽDRIJEB U LISABONU

Hrvatska nositelj u ždrijebu za Euro 2028. godine: Evo tko nam sve prijeti u kvalifikacijama

Piše Davor Kovačević,
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izvlačit će se osam skupina s po četiri reprezentacije, iz svake će skupine na Euro po dvije najbolje uz još četiri najbolje trećeplasirane i tu problema oni najbolji ne bi trebali imati

Admiral

U četvrtak je u Lisabonu ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Europsko prvenstvo 2028. godine, koje će zajednički organizirati Španjolska, Portugal i Švicarska. EHF je potvrdio jakosne skupine, među osam nositelja nalazi se i Hrvatska, kao aktualna treća reprezentacija Europe. U prvom su "šeširu" i Francuska, Njemačka, Mađarska, Island, Norveška, Slovenija i Švedska i s njima nećemo igrati, jasno. Danska, kao aktualni europski prvak, jedina ima izravno mjesto na Euru, uz tri domaćina. Traži se, dakle, još 20 reprezentacija.

PRVA UTAKMICA Šteta! Lokomotiva izgubila od Dijona 10 razlike u četvrtfinalu Europske lige rukometašica
Šteta! Lokomotiva izgubila od Dijona 10 razlike u četvrtfinalu Europske lige rukometašica
FOTO: RUKOMETAŠI U SLAVONIJI Kako je dobro vidjeti te opet! Hrvatska nakon tri godine opet u Osijeku, pogledajte atmosferu
Kako je dobro vidjeti te opet! Hrvatska nakon tri godine opet u Osijeku, pogledajte atmosferu
IZBORNIK RUKOMETAŠA Sigurdsson nakon remija protiv Švicarske: Odigrali su bolje od nas. Golmani nisu imali dan...
Sigurdsson nakon remija protiv Švicarske: Odigrali su bolje od nas. Golmani nisu imali dan...

Zanimljivo je društvo u drugoj jakosnoj skupini, Češka i Italija zvuče nešto poželjnije od Austrije, Nizozemske, Farskih Otoka, Poljske, Srbije i Sj. Makedonije. U trećoj kategoriji opasno zvuči Crna Gora posloži li se kako može, tu je i naš stari poznanik iz kvalifikacija Belgija, pa s nedavnog Eura Gruzija, solidne Rumunjska, Grčka...

Izvlačit će se osam skupina s po četiri reprezentacije, iz svake će skupine na Euro po dvije najbolje uz još četiri najbolje trećeplasirane i tu problema oni najbolji ne bi trebali imati. Kvalifikacije počinju u studenom ove godine s dvije utakmice.

Jakosne skupine:

  1. Hrvatska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Island, Norveška, Slovenija, Švedska
  2. Austrija, Češka, Farski Otoci, Italija, Sj. Makedonija, Nizozemska, Poljska, Srbija
  3. Belgija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Grčka, Litva, Crna Gora, Rumunjska, Ukrajina
  4. Estonija, Finska, Izrael, Kosovo, Latvija, Luksemburg, Slovačka, Turska

FOTO Francuzi 'podivljali' zbog dolaska zvijezda na okupljanje: 'Strašno! Kao parada klaunova'
KAO NA MODNOJ PISTI...

FOTO Francuzi 'podivljali' zbog dolaska zvijezda na okupljanje: 'Strašno! Kao parada klaunova'

Michael Olise, mladi napadač, izazvao je buru reakcija svojim modnim odabirom prilikom dolaska u trening-kamp. Njegova ekstravagantna kapa podijelila je francusku javnost: neki ga brane, dok drugi traže strožu uniformiranost
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
STIGAO JE NOVI

FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?

Od sitnih kvadratića u povijesnoj utakmici protiv SAD-a na Maksimiru, potom velikih, pa do modernizirane verzije kvadratića. Crveno-bijela polja čine hrvatski dres najprepoznatljivijim na svijetu, a kvadratići dominiraju i na najnovijoj garnituri. U njoj će Hrvatska nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a bit će to ujedno i oproštaj od Nikea koji je tehnički sponzor HNS-a od 2000. godine
Dinamo njegov povratak čeka 10 mjeseci. Opet se ozlijedio...
NOVI PROBLEM

Dinamo njegov povratak čeka 10 mjeseci. Opet se ozlijedio...

Raul Torrente, zaboravljen na Maksimiru, opet ozlijeđen! Nakon teškog oporavka od ozljede koljena, sada ga muči rame. Povratak na teren još je pod upitnikom

