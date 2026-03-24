Hrvatska nositelj u ždrijebu za Euro 2028. godine: Evo tko nam sve prijeti u kvalifikacijama

U četvrtak je u Lisabonu ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Europsko prvenstvo 2028. godine, koje će zajednički organizirati Španjolska, Portugal i Švicarska. EHF je potvrdio jakosne skupine, među osam nositelja nalazi se i Hrvatska, kao aktualna treća reprezentacija Europe. U prvom su "šeširu" i Francuska, Njemačka, Mađarska, Island, Norveška, Slovenija i Švedska i s njima nećemo igrati, jasno. Danska, kao aktualni europski prvak, jedina ima izravno mjesto na Euru, uz tri domaćina. Traži se, dakle, još 20 reprezentacija.

Zanimljivo je društvo u drugoj jakosnoj skupini, Češka i Italija zvuče nešto poželjnije od Austrije, Nizozemske, Farskih Otoka, Poljske, Srbije i Sj. Makedonije. U trećoj kategoriji opasno zvuči Crna Gora posloži li se kako može, tu je i naš stari poznanik iz kvalifikacija Belgija, pa s nedavnog Eura Gruzija, solidne Rumunjska, Grčka...

Izvlačit će se osam skupina s po četiri reprezentacije, iz svake će skupine na Euro po dvije najbolje uz još četiri najbolje trećeplasirane i tu problema oni najbolji ne bi trebali imati. Kvalifikacije počinju u studenom ove godine s dvije utakmice.

Jakosne skupine: