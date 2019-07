'Hrvatska je apsolutni favorit, ali, iskreno, bojim se te priče'

Svi oni koji ne mogu dočekati novi vaterpolski Salpuri-Chum u režiji Hrvata, ne brinite, imamo dobre vijesti. Novu izvedbu tradicionalnog južnokorejskog narodnog plesa 'barakude' će u vodi bazena Sveučilišta Nambu demonstrirati u petak (13.30). Učenici će nakon Australaca i Amerikanaca biti Kazahstanci. Olovku i papir ne zaboravite, molimo.

Šalu na stranu, moramo biti ozbiljni, baš onakav kakav jest i stroj kojim, podmazanom najfinijim uljem, automatizmom upravlja Ivica Tucak. Stroj koji je moćan, koji ni trenutka nije pokazao znakove i najmanjeg zastoja u prve dvije utakmice i za kojeg je apsolutno vrijedilo žrtvovati nekoliko sati sna u ponedjeljak i srijedu. Stoga... Je li i Zdeslav Vrdoljak?

- Bio sam u dubokom snu - blago nas je, valjda se neće naljutiti, snuždio naš sugovornik.

Ali brzo se iskupio.

- Snimke sam pogledao.

Dobro je, onda imamo o čemu razgovarati. Dakle, što je naš kapetan zlatne generacije iz Melbournea vidio svojim očima?

Može biti opasno

- Jednu bolju Hrvatsku od očekivanog. Znam, može se pričati da je to samo Australija i SAD, ali nikad nije bila tako uvjerljiva.

Slažemo se, ali može li to biti pomalo varljivo, iskazati takvu dominaciju nad konkurentima odmah na startu? Ne onim najjačim, ali vrlo blizu njih.

- Malo se i bojim te priče za nas. Tri lagane utakmice (u petak s Kazahstanom nap. a.) pa onda tri dana stanke. Potom idemo na Japance, tu također očekujem laganu utakmicu, i onda dolazimo u polufinale bez praktički ozbiljne utakmice.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

To nam je trebalo biti sljedeće pitanje. Koliko je god lijepo imati takav prohodan ždrijeb, je li to uopće dobro? Ili, da preformuliramo, koliko je korisno.

- Iskreno, malo se bojim toga. Da, jesu Australija i SAD u pripremi bile ozbiljne, pa još i prva četvrtina, ali ne i kasnije. To može biti jako opasno.

I tu bismo se složili, a jesu li možda i nova pravila razlog zbog kojeg letimo bazenom?

- Ne, mislim da ne. Više pogoduju ekipama poput Italije, Španjolske, pa i Japana koji su me oduševili. Mi smo dobri i po starim i po novim pravilima. Imamo koheziju u momčadi, zna se tko što radi, imamo fantastične centre, vratara, po njima se slaže igra i to izgleda onako kako sada izgleda.

A, što je još jedna lijepa vijest, još, vjerovali ili ne, imamo prostora za napredak. Naime, na prvi gol čeka Loren Fatović, naša 'mala ubojica' s lijeve strane. Dvije utakmice u nizu nije zabio, ne sjećamo se baš tog podatka otkad nosi reprezentativnu kapicu.

Srbi su mina

- Dobro, to čak i nije bitno jer zabili smo 14 i 17 golova. Tu je Vukičević, a i sistem uvijek izbaci nekoga, Fatovića, Vukičevića ili nekog trećeg.

Kada već pričamo o polufinalu, nije zgorega ni pogledati unaprijed i vidjeti potencijalnog protivnika. Ali to je trenutno kao da ste ujesen uhodali u gustu, gustu maglu.

- Uh, tamo je kužina - mislio je Vrdoljak na skupinu A u kojoj su Grčka, Srbija i Crna Gora i čiji će pobjednik u četvrtfinalu na Španjolce, a pobjednik, pak, tog dvoboja na, valjda nećemo pregristi jezik, Hrvatsku.

- Koliko se kužim, doći ćemo na Španjolce i to će biti teška utakmica.

Hmm, dosta hrabra najava. Mi ipak ne bismo otpisivali ni Grčku ni Crnu Goru, ali ni Srbiju.

- Iznenađen sam što su Srbi odustali od najjačeg sastava, ali ne bih komentirao izbornikovu odluku. Srbi jesu oslabljeni, ali i takvi su mina, mogu svakoga dobiti. I Mađari su ostali bez Denesa Varge, no ne bih ja to sve gledao kao našu prednost, već kao manu razmišljajući o polufinalu i finalu. No Hrvatska je apsolutno favorit.

E, s tim bismo završili.