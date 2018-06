Hrvatska je i dalje 11. favorit, Brazilci i Španjolci su na vrhu

Završetak prvog kola faze po skupinama Svjetskog prvenstva trenutak je za podvlačenje crte i usporedbu rezultata svih reprezentacija sudionica Mundijala, pa tako i power-rankinga, ljestvice favorita za naslov u Rusiji. Portal SofaScore zadržao je Hrvatsku nakon pobjede nad Nigerijom na 11. poziciji favorita sa 646 bodova.

Brazil je, usprkos remiju sa Švicarskom u prvoj utakmici, ostao na prvom mjestu, a Španjolska, Francuska i Belgija skočili su na drugo, treće, odnosno četvrto mjesto, nauštrb Njemačke koja je porazom od Meksika pala na petu poziciju. U Top 10 su i Engleska, Argentina, Portugal, Meksiko i Urugvaj, koji ima samo bod više od Hrvatske.

Statističari SofaScora sastavili su ljestvicu uz pomoć nekoliko faktora koji imaju različitu težinu vrednovanja. Tako bodove reprezentacijama donose analitičke procjene njihove kvalitete i igara na terenu, matematički obrađeni i modelirani koeficijenti kladionica, povijesni rezultati kroz model ELO, ocjene u SofaScoreu i još nekoliko faktora.

Najveći napredak zabilježili su Senegalci, pomaknuvši se za sedam pozicija, te Meksikanci, koji su s 14. došli na deveto mjesto. Uvjerljivo najveći pad pretrpjeli su Kolumbijci skliznuvši 12 pozicija nakon poraza od Japana, te Poljaci, koji su s 13. pali na 23. mjesto favorita.

