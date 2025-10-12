Podsjetimo, Hrvatska je upravo na Gibraltaru otvorila ove kvalifikacije i pobijedila 7-0 golovima Ivanovića (2), Kramarića (2), Marija Pašalića, Budimira i Perišića
Hrvatska je ogroman favorit za pobjedu protiv Gibraltara. Evo koliko joj kladionice daju šanse
Hrvatska nogometna reprezentacija ogroman je favorit za pobjedu protiv Gibraltara u kvalifikacijskom dvoboju za Svjetsko prvenstvo. Doslovno, "vatreni" ne mogu biti veći favoriti prema kladionicama nego što jesu.
Naime, koeficijent na pobjedu Hrvatske protiv Gibraltara iznosi 1,01. Na neriješen rezultat tečaj je 22, dok je na pobjedu Gibraltara 50.
Podsjetimo, Hrvatska je upravo na Gibraltaru otvorila ove kvalifikacije i pobijedila 7-0 golovima Ivanovića (2), Kramarića (2), Marija Pašalića, Budimira i Perišića.
Nakon utakmice protiv Gibraltara Hrvatska će igrati protiv Farskih Otoka i Crne Gore, a obje utakmice igraju se u studenom.
