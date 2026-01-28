Hrvatska je polufinalom Eura napravila još jednu veliku stvar

Obavijesti

NEMA KVALIFIKACIJA

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija u polufinalu EP-a! Pobjedom protiv Mađarske ide na Njemačku, a osigurala je i Svjetsko prvenstvo. Poznato je i tko je domaćin te tko sve je sve izborio nastup.

Hrvatska rukometna reprezentacija napravila je još jedan veliki uspjeh na velikim natjecanjima. Pobjedom protiv Mađarske 27-25 plasirala se u polufinale Europskog prvenstva gdje ju čeka Njemačka. Danske je izbjegnuta, Nijemce se može dobiti i to će biti pravi spektakl u Herningu. Uz to, Hrvatska je napravila još jedan veliki posao.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naime, Hrvatska je osigurala direktan plasman na Svjetsko prvenstvo koje se igra u siječnju iduće godine. Domaćin SP-a bit će Njemačka, koja je dobila domaćinstvo u konkurenciji Hrvatske, Danske i Norveške. Uz Hrvatsku, Svjetsko prvenstvo osigurale su reprezentacije Portugala, Islanda i Švedske. Danska je osigurala mjesto kao branitelj naslova te Njemačka kao domaćin.

Ostale države koje su sigurne su Brazil, Argentina, Čile, Urugvaj, Japan, Katar, Bahrein, Kuvajt, Egipat, Zelenortski otoci, Alžir i Tunis. Još 10 reprezentacija će se plasirati kroz europske kvalifikacije, a bit će dodijeljene i dvije pozivnice. Hrvatska tako ima problem manje i neće morati u kvalifikacije.

