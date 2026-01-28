Hrvatska rukometna reprezentacija u polufinalu EP-a! Pobjedom protiv Mađarske ide na Njemačku, a osigurala je i Svjetsko prvenstvo. Poznato je i tko je domaćin te tko sve je sve izborio nastup.
Hrvatska je polufinalom Eura napravila još jednu veliku stvar
Hrvatska rukometna reprezentacija napravila je još jedan veliki uspjeh na velikim natjecanjima. Pobjedom protiv Mađarske 27-25 plasirala se u polufinale Europskog prvenstva gdje ju čeka Njemačka. Danske je izbjegnuta, Nijemce se može dobiti i to će biti pravi spektakl u Herningu. Uz to, Hrvatska je napravila još jedan veliki posao.
Naime, Hrvatska je osigurala direktan plasman na Svjetsko prvenstvo koje se igra u siječnju iduće godine. Domaćin SP-a bit će Njemačka, koja je dobila domaćinstvo u konkurenciji Hrvatske, Danske i Norveške. Uz Hrvatsku, Svjetsko prvenstvo osigurale su reprezentacije Portugala, Islanda i Švedske. Danska je osigurala mjesto kao branitelj naslova te Njemačka kao domaćin.
Ostale države koje su sigurne su Brazil, Argentina, Čile, Urugvaj, Japan, Katar, Bahrein, Kuvajt, Egipat, Zelenortski otoci, Alžir i Tunis. Još 10 reprezentacija će se plasirati kroz europske kvalifikacije, a bit će dodijeljene i dvije pozivnice. Hrvatska tako ima problem manje i neće morati u kvalifikacije.
