Hrvatska je osigurala polufinale u futsalu! Čestitao je i Kustić, a evo koliko koštaju ulaznice...

Bravo, Hrvatska! Polufinale Europskog prvenstva u futsalu je osigurano sjajnom pobjedom od 3-0 nad Armenijom. Vrhunska utakmica u kojoj je sve bilo na najvišoj razini i sada je sve moguće. Polufinale se igra u Ljubljani, a protinik je ili Italija ili moćna Španjolska. Podrške Hrvatskoj neće manjkati, a ulaznice su zaista prihvatljive. Polufinala su na rasporedu 4. veljače, a utakmica za 3. mjesto i finale će biti odigrani 7. veljače.

Foto: Luka Stanzl

Kategorija 1 je skuplja i karta košta 20 eura, dok je karta u kategoriji 2 15 eura. Naravno one skuplje su bliže terena u Areni Stožice. Djeca do 14 godina imaju besplatan ulaz. Tu su i VIP karte koje koštaju 100 eura. Blizu je, Hrvatska može do finala i karte nisu skupe pa je za očekivati da će Ljubljana biti obojena u hrvatske boje.

Čestitku futsalskoj reprezentaciji uputio je i predsednik HNS-a, Marijan Kustić.

- Sve čestitke igračima i stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem na ovom izuzetnom rezultatu koji potvrđuje uspon hrvatskog futsala kojem svjedočimo proteklih godina. Sjajan nastup protiv Armenije kruna je napora naše reprezentacije i zaslužena nagrada za uloženi veliki trud proteklih godina, kada nam je malo nedostajalo za ovakav vrhunski rezultat - rekao je pa dodao:

- To potvrđuje da se kvalitetan rad i upornost uvijek isplate u dugom roku, a posebno me raduje vidjeti širinu i zajedništvo ove ekipe jer je upravo to, uz tehničko-taktičku kvalitetu, ono što čini naše selekcije tako uspješnima. Od srca im želim sreću u polufinalu gdje nas sigurno čeka najteža utakmica do sada, ali uz ovakvu igru i podršku koju ćemo sigurno dati reprezentaciji u Ljubljani - smijemo sanjati i korak više.