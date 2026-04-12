Sjajna Hrvatska dobila Srbiju i s time osigurala kartu za Sydney

Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je peto mjesto na turniru Divizije 1 Svjetskog kupa svladavši u grčkom Aleksandropoliju Srbiju s 11-6 (5-1, 3-1, 2-2, 1-2).

Hrvatska se ovom pobjedom kvalifikacirala za završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja.

U prvom susretu od finala Olimpijskih igara u Parizu i u utakmici u posve neuobičajenom terminu od 8 sati ujutro, Hrvatska je potpuno nadigrala Srbiju. Barakude su povele s 5-0, na poluvremenu je bilo 8-2 i mirno su riješili susret u svoju korist, postigavši i jednu od najuvjerljivijih pobjeda ikada protiv velikog rivala.

Kod Hrvatske je Kosta Harkov postigao četiri gola, Loren Fatović tri, a Zvonimir Butić dva gola, dok je vratar Mauro Čubranić imao 11 obrana. Srbe je predvodio Nikola Jakšić s dva postignuta gola.