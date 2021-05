Ostala su još dva tjedna do početka Eura 2020 u 12 gradova, a hrvatska nogometna reprezentacija trenutno se nalazi u Rovinju na pripremama. Ivan Rakitić više nije dio 'vatrenog' društva, no bit će uz reprezentaciju preko malih ekrana i nema sumnje, da će kao veliki navijač Hrvatske, pratiti svaku utakmicu.

- Mislim da će ovaj Euro biti zahtjevan. Jer će igrači morati putovati diljem Europe i to je nešto novo. Prošlih godina vidjeli smo da je sve utakmice teško pobijediti. Ne kao nekada s tri, četiri ili pet naprama nula. Sada morate biti 100 posto u svakoj utakmici. Za mene je Francuska momčad s najvećom kvalitetom i korak ispred drugih. Mislim da će biti jako dobri na Euru, ali vidjet ćemo sve. Siguran sam da će i Njemačka, Španjolska biti spremni, Italija se vratila i jaka je, nadam se da će i Hrvatska imati sjajan turnir. Bit će ovo drugačiji Euro i vidjet ćemo nekoliko iznenađenja - rekao je Rakitić za Favbet.

Hrvatska će na prvom Europskom prvenstvu koje se igra diljem zemalja Europe u skupini igrati s Engleskom, Škotskom i Češkom.

- Prije svega, moramo ići korak po korak. Kao što smo uvijek i činili. Grupa je jako teška i neugodna, bit će interesantno vidjeti kako ćemo otvoriti Euro protiv Engleske na Wembleyju. Ne trebamo razmišljati predaleko nego prvo odraditi prvu utakmicu na najbolji mogući način. Najbitnije je proći skupinu i ući u fazu gdje možeš svakog pobijediti. Ići korak po korak, ne razmišljati predaleko i proći skupinu, a kasnije, ja sam uvjeren, Hrvatska je sposobna za sve

Jedan od naših najvećih uzdanica u sredini terena bit će Mateo Kovačić.

- Mislim da je Mateo napravio velike korake zadnje dvije godine koje igra u Chelseaju. On je fantastičan igrač koji razumije igru na poseban način. I baš mi je drago vidjeti kako se uklopio u igru novog trenera. Mateo je za mene igrač koji može voditi momčad, svoj Chelsea i koji će voditi našu reprezentaciju dugi niz godina. Želim mu svu sreću svijeta i ako može da na neki način dovede taj trofej i u Hrvatsku. Vjerujem da će biti na jako visokom nivou.

O povratku u reprezentaciju.

- Srce je bolno, volio bih obući dres Hrvatske, naravno, to je, prije svega, najveća čast za sve nas. Situacija je takva kakva je, pratit ću kao najveći navijač sve naše utakmice. Uvjeren sam da će izbornik Dalić na najbolji mogući način spremiti dečke i da će nas učiniti sve jako ponosnima. Da uživamo i da učine sve za svoj narod. Bit će sigurno jedna velika Hrvatska i tu sam da im dam podršku.

Rakitić se nakon četiri sezone u Barceloni vratio u 'svoju' Sevillu.

- Sretan sam i ponosan što sam se vratio u Sevillu. Sezona je bila jako dobra i uspješna. Do kraja smo bili u borbi, ali na kraju čestitam Atleticu na tituli. Zaslužili su ju osvojiti. Nakon dugo godina vidjeli smo da ima jako dobrih ekipa u Španjolskoj i da će biti uvijek borbeno do kraja. Uvjeren sam da je ova sezona bila samo početak i da će svake godine biti sve teže doći do titule. Za nas je bilo jako dobro, moramo popraviti neke stvari i dogodine ćemo se boriti s velikima gore.

Rekao je i koju riječ o subotnjem finalu Lige prvaka između Manchester Cityja i Chelseaja.

- Veliko finale je uvijek nešto posebno. Prilika za osvojiti najveći trofej koji postoji za sve nas u klupskom nogometu. Bit će interesantno vidjeti kako će Pep pripremiti svoju momčad. Isto tako, Chelsea će biti spreman. Imaju trenera koji je prošle sezone nažalost izgubio to veliko finale. Ima puno iskustva u tome i bit će interesantno vidjeti. I uvjeren sam da će biti mali detalji koji će odlučiti utakmicu. Želim svu sreću svijeta jednima i drugima i neka bolja momčad pobijedi.

Istaknuo je svoje najdraže klupske trofeje.

- Svaka utakmica je teška za pobijediti, ali osvajanje Europske lige sa Sevillom protiv Benfice mi je možda bilo najdraže. Ali najveći trofej je Liga prvaka i s Barcelonom sam u svojoj prvoj godini osvojio sve. Nevjerojatno je igrati s Xavijem, Iniestom i Messijem. Također, igrao sam i s Neymarom, Luisom Suarezom, Mascheranom... Zaista nevjerojatno. Siguran sam da svi igrači preferiraju Ligu prvaka više od Europske lige i nadam se da ćemo mi u Sevilli i iduće godine napraviti nešto u Ligi prvaka.